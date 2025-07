Preços, versões e equipamentos disponíveis em análise

Após a Fiat mostrar a nova linha 2026 do seu utilitário Ducato, agora é a vez da Citroën dar as caras com a atualização do Jumper. Para quem é fã desse furgão, as mudanças são bem interessantes e já trazem aquela identidade visual que a marca está adotando na Europa.

Dá só uma olhada na frente do Jumper: a nova grade frontal e os faróis repaginados dão um ar mais moderno. Os retrovisores, o emblema e até o centro das rodas passaram por alterações que deixaram o visual mais harmônico. E o motor? A Citroën decidiu equipar o Jumper com um 2.2 turbodiesel, o mesmo que encontramos na versão do Ducato. Ele promete os mesmos 140 cv da linha anterior, mas com um torque que subiu de 34,7 kgfm para 35,7 kgfm. Isso significa que, além de mais força, o modelo agora está até 8% mais econômico. Quem não gosta de um carro que rende mais combustível, não é mesmo?

Interior Modernizado e Tecnológico

Se o exterior já chama a atenção, o interior também não fica atrás. O volante e o painel de instrumentos foram renovados, trazendo dois mostradores analógicos para velocidade e conta-giros, acompanhados por um display digital de 3,5” com tecnologia TFT monocromática. Isso vai deixar a condução muito mais prática e acessível, especialmente para quem passa o dia na estrada.

E desde a versão mais básica, o Jumper já vem com um novo rádio que permite conectividade via Bluetooth e uma tela de 5”. Nas versões Minibus, temos uma central multimídia de 7” que oferece suporte a Android Auto e Apple Carplay, além de câmera de ré com linhas guia, controle de faixa e retrovisores elétricos. Imagina como isso facilita no dia a dia, especialmente em manobras e longas viagens.

Segurança que Faz a Diferença

A segurança também foi um ponto considerado. O Jumper 2026 agora conta com controle eletrônico de estabilidade, controle de estabilidade para reboque, sistema de frenagem pós-colisão e sensores de estacionamento traseiros. Além disso, o monitoramento da pressão dos pneus é outro recurso que pode evitar muitos transtornos. E se você quiser um pouco mais de proteção, pode optar pela detecção de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro.

No final das contas, com todas essas novidades, o Citroën Jumper 2026 promete ser uma escolha ainda mais atrativa. Durante o mês de julho, todas as versões estarão à disposição nas concessionárias da marca. Se você está pensando em investir em um furgão, vale a pena dar uma espiada nesse modelo atualizado.