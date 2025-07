Polo se destaca em SP, Strada lidera no Norte e SUVs crescem no RJ

Campeão de vendas no Brasil em junho, o VW Polo se destacou em dois estados: Alagoas e São Paulo. Esses locais garantiram a dobradinha para a marca. Já a Fiat Strada, vice-líder, foi a preferida em treze estados, mas, curiosamente, não conseguiu conquistar nenhum do Sul, e isso já acontece há quatro meses. No Tocantins, a Strada até dividiu o primeiro lugar com a Ford Ranger.

A Fiat não parou por aí. O Argo foi campeão em Sergipe e Amazonas, enquanto o Mobi brilhou no Ceará. As picapes também têm um espaço forte no mercado, com a Toyota Hilux dominando em Mato Grosso do Sul, Acre e Roraima. Aliás, nesses dois últimos estados, os cinco modelos mais vendidos pertencem a esse segmento. Impressionante, né?

Falando em vendas, o Hyundai HB20 se destacou em Minas Gerais, onde tem mais de 67% dos emplacamentos, principalmente para locadoras. O carro não apareceu no top 5 em nenhum dos outros 26 estados. Se você já dirigiu no Paraná, deve ter notado como o Renault Kwid se deu bem, conquistando quase metade dos emplacamentos.

No Rio Grande do Sul, o VW T-Cross venceu, e em Santa Catarina, o Jeep Compass foi o queridinho da galera. O GWM Haval H6 ganhou popularidade no Distrito Federal, e no Rio de Janeiro, onde os cinco mais vendidos são SUVs/crossovers, o Honda HR-V reinou por três meses seguidos.

Veja os preferidos em cada região

A região Centro-Oeste, por exemplo, teve algumas surpresas nas vendas. No Distrito Federal, o Haval H6 ficou em primeiro, enquanto a Fiat Strada foi bem colocada. Em Goiás, a Strada garantiu a primeira posição também. Os números mostram como os consumidores têm suas preferências bem definidas, e cada estado parece ter uma história única.

Mais ao norte, o HB20 não apareceu no cenário, mas a Strada e a Hilux foram fortes concorrentes em vários estados, como no Acre e no Amapá. No interior do Brasil, a força das picapes é claramente percebida, fazendo diferença principalmente para quem curte um estilo mais aventureiro.

Falando das preferências no Sul do país, o cenário é marcado pelo sucesso do Renault Kwid no Paraná. Ele liderou com quase 50% dos emplacamentos, enquanto o VW Polo fez bonito em segundo lugar. Já nos outros estados da região, o interesse por SUVs como o Jeep Compass e o VW T-Cross mostra que o gosto do brasileiro está mudando.

Esses resultados demonstram a verdadeira paixão do brasileiro por carros. Cada região tem suas peculiaridades e, sem dúvida, os números não mentem: o mercado automotivo brasileiro está mais dinâmico do que nunca. As marcas que souberem se adaptar a essas preferências com certeza terão mais sucesso em suas vendas.