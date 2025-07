Novo Mercedes-Benz GLC será elétrico, revela teaser

O novo Mercedes-Benz GLC promete ser uma revolução no mundo dos SUVs, e a espera vai acabar no dia 7 de setembro, durante o Salão do Automóvel de Munique de 2025. O que mais chama a atenção? Ele será 100% elétrico. Esse é um marco e tanto para um dos modelos mais vendidos da marca.

Recentemente, podemos ver um teaser incrível onde o CEO da Mercedes, Ola Källenius, pilotou o novo GLC no centro de testes. Um dos vídeos mostra o SUV acelerando, mas ainda não revelaram o tempo exato para chegar a 100 km/h. Quem curte adrenalina ao volante com certeza vai ficar curioso para saber como ele se comporta na estrada.

Ainda mais maduro

Em um segundo vídeo, o novo GLC passa por um slalom, e dá para ver claramente as melhorias com a nova suspensão pneumática Airmatic que foi herdada do Classe S. Isso faz a experiência de dirigir ficar muito mais confortável, especialmente nas curvas. E tem mais: o pacote Agility & Comfort, que inclui um eixo traseiro direcionável, promete fazer esse SUV deslizar com um toque de leveza.

Tem detalhes importantes sobre o porta-malas também. Com o desenho de cupê na traseira, ele parece ter uma altura um pouco mais limitada. É sempre bom lembrar que muita gente esquece de verificar o espaço antes de viajar. No novo GLC, a capacidade do porta-malas varia de 570 a 1.740 litros, e ainda tem um compartimento dianteiro com mais 128 litros. Dá para guardar as tralhas extras para uma viagem mais longa!

Agora, em relação à recarga, o novo GLC não decepciona. Ele é capaz de atingir uma potência máxima de 320 kW, oferecendo cerca de 280 km de autonomia em apenas 10 minutos. Imagina só a praticidade de parar para um cafezinho e já estar com mais de 200 km garantidos para rodar!

E se você tem planos de levar aquele trailer para uma aventura, fica tranquilo. O GLC puxa uma carga de até 2,4 toneladas, e a subida vai ser como se não houvesse peso nenhum.

Visual

No quesito estilo, o novo GLC não passa despercebido. O vídeo apresenta uma assinatura de luz bem marcante, tanto na frente quanto na traseira, integrando o icônico logotipo da estrela de três pontas. O interior ainda é um mistério, mas a Mercedes promete uma tela MBUX-Hyperscreen de nova geração de tirar o fôlego.

Quando falamos de dimensões, ele será maior que a versão anterior, com uma distância entre-eixos 8 cm maior, totalizando cerca de 2,96 metros. O GLC 2025 na versão 400 4Matic deve ter uma potência de 360 kW (ou seja, 490 cv), e vai contar com uma caixa de câmbio de duas velocidades, semelhante ao novo CLA.

Com tantas novidades, é fácil perceber porque o novo GLC já está criando grandes expectativas entre os entusiastas. Podemos aguardar ansiosamente para ver se ele vai manter a tradição de qualidade e inovação que conhecemos da marca.