Nio ES8 recebe bateria de 102 kWh do ET9 na China

A Nio está prestes a agitar o mercado com a nova geração do seu SUV elétrico ES8. A grande sacada? Ele vai vir equipado com uma bateria de 102 kWh, a mesma do sedã de luxo ET9. Isso significa mais autonomia sem aumento no preço! Para quem busca um veículo elétrico robusto, essa novidade é um verdadeiro presentão.

De acordo com dados do governo chinês, o novo ES8 promete uma autonomia impressionante de até 635 km no ciclo CLTC. Isso torna o SUV um dos grandes nomes dos veículos elétricos por lá, especialmente porque ele se qualifica para isenção de impostos, o que pode dar um empurrãozinho nas vendas.

Baterias em Alta

A Nio já se acostumou a lançar modelos com baterias maiores e essa estratégia parece fazer todo o sentido. Um exemplo é o Onvo L90, que utiliza um pacote de 85 kWh. E se você não se importa em experimentar um pouco de inovação, a marca também oferece, em número limitado, baterias semi-sólidas de 150 kWh para aluguel nas estações de troca.

Atualmente, o ES8 custa a partir de 498 mil RMB (cerca de 69 mil dólares) com a bateria de 75 kWh, que entrega até 465 km. Com a bateria de 100 kWh, esse número sobe para 605 km, mas agora, com a novíssima bateria de 102 kWh, o alcance promete ser ainda mais surpreendente.

Detalhes Técnicos

Essa nova bateria, feita com células de lítio ternário da renomada fornecedora CATL, pesa 545 kg, o que representa uma parte significativa do peso total do carro, que é de 2.630 kg. A densidade energética é de 187 Wh/kg, um detalhe que comprova o foco da Nio em oferecer eficiência máxima e um belo desempenho.

Mais Espaço e Conforto

Outra boa notícia é que o novo ES8 cresceu! Agora, ele mede 5.280 mm de comprimento, 2.010 mm de largura e 1.800 mm de altura, com um entre-eixos de 3.250 mm. Isso resulta em um ambiente interno mais espaçoso e reforça sua imagem como um SUV familiar de luxo. Para comparação, a versão anterior tinha dimensões menores e isso faz uma diferença enorme quando você carrega a família ou os amigos.

Expectativas e Concorrência

A apresentação oficial do modelo será durante o Nio Day 2025, no outono chinês, que coincidirá com a alta temporada de vendas do último trimestre. Além do ES8, esse evento pode trazer mais novidades empolgantes da marca. A concorrência também está de olhos abertos: o Li Auto i8 e o sedã híbrido Chery Fulwin A9L estão movimentando o mercado, mostrando que os SUVs elétricos estão realmente conquistando espaço na estrada.

Para quem já se aventura por grandes viagens de carro, esse tipo de inovação em autonomia e conforto pode fazer toda a diferença na hora de planejar a próxima road trip!