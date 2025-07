Mitsubishi Pajero Full 2027 é visto em testes de desempenho

A última década não tem sido fácil para marcas japonesas como a Nissan e a Mitsubishi. Ambas fazem parte de uma parceria com a francesa Renault, mas a Nissan, em particular, está enfrentando bons desafios financeiros. Alguns de seus modelos icônicos, se despediram do mercado sem serem substituídos. Um exemplo é o Mitsubishi Pajero Full, que deixou as prateleiras em 2021.

Mas parece que a Mitsubishi não se deu por vencida. Recentemente, fotos reveladoras da nova versão desse SUV, flagrada em estradas do Oriente Médio, mostram que a marca está trabalhando em algo grande. O novo Pajero promete um design mais quadrado, semelhante a outros SUVs robustos, como o Toyota Land Cruiser Prado e o Nissan Armada. Para quem adora um 4×4 que respeite as raízes de aventura, essa é a vibe!

O intrigante é que muitos detalhes da nova geração do Pajero devem lembrar a estrutura da nova versão do Nissan, que foi apresentada no final do ano passado nos EUA. Essa configuração não é apenas moderna, mas também é construído com carroceria sobre chassi e opções de tração traseira ou nas quatro rodas. Isso faz toda a diferença para quem gosta de fire trails e trilhas.

Em termos de mecânica, a eletrificação é certa. Todos os indícios estão apontando para um sistema híbrido com plug-in, que, além de oferecer uma autonomia interessante, promete ser super eficiente. Com a Mitsubishi se integrando ao grupo Renault-Nissan, a utilização de componentes comuns e divisão de custos deve ajudar a tornar esse projeto ainda mais robusto.

O lançamento desse novo Pajero está previsto para 2027. Uma espera que tem tudo para valer a pena, especialmente para quem tem carinho pela história do Pajero, que já vendeu cerca de 3,3 milhões de unidades ao redor do mundo em seus mais de 40 anos de trajetória.

Então, se você é do tipo que vai a fundo nas especulações do mundo automotivo, já pode ficar de olho no que vem por aí. Desse jeito, quem sabe até a próxima aventura não combine um off-road cheio de estilo e um motor moderno?