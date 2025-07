Mercedes-Benz revela CLA Shooting Brake 2026 com 761 km de autonomia

A nova perua da Mercedes-Benz, a CLA Shooting Brake, está dando o que falar na Europa! Em tempos em que SUVs dominam o mercado, é bom ver que algumas marcas ainda apostam em diferentes tipos de carroceria, certo? Essa perua não é só prática, mas também tem um visual arrojado que conquista os apaixonados por carros.

A frente do CLA Shooting Brake é bem estilosa, com faróis de luz unificada e um painel frontal preto que abriga 142 estrelas da Mercedes-Benz iluminadas. E o mais impressionante? Não existe motor a combustão ali embaixo, já que este modelo é totalmente elétrico! Para quem prefere algo mais tradicional, uma versão híbrida leve com motor a gasolina está a caminho.

Falando em medidas, a nova versão é até maior que a anterior: são 4.723 mm de comprimento, 1.855 mm de largura e 1.469 mm de altura. Vale lembrar que aumentar o espaço interno é sempre uma boa, principalmente se você costuma viajar ou carregar muitas coisas. A distância entre-eixos também cresceu, passando para 2.790 mm. Embora seja maior, o porta-malas tem 455 litros, ou seja, 30 litros a menos do que a geração anterior. Mas calma! Tem ainda um porta-malas dianteiro de 101 litros, que quebra um galho.

Um detalhe que chama atenção é o teto panorâmico. Ele vai do para-brisa ao spoiler traseiro e ainda tem um sistema de controle da transparência, que permite mudar a opacidade em segundos. Esse tipo de inovação é sempre bem-vindo, especialmente em dias ensolarados, não é mesmo?

No interior, a CLA Shooting Brake segue aquele estilo minimalista que a Mercedes-Benz adota, focando em tecnologia. Você encontrará uma tela de 14” para o sistema multimídia e outra de 10,25” para o painel de instrumentos. Se quiser, pode optar por mais uma tela de 14” para o passageiro, que deixa tudo ainda mais futurista — ou um visual de estrelas iluminadas no painel, se essa não for a sua vibe.

Em relação à performance, as primeiras versões a serem lançadas vão ser a CLA Shooting Brake 250+ e 300 4Matic, ambas com uma bateria de 85 kWh. A 250+ promete impressionantes 761 km de autonomia, enquanto a 300 4Matic pode rodar até 730 km. Carregar em estações ultrarrápidas é um tapa na cara da ansiedade, já que dá para ganhar até 310 km de autonomia em apenas 10 minutos.

As vendas começam em março de 2026 na Europa, mas por aqui, a gente só vai ter que aguardar um pouco mais. O mercado brasileiro ainda está um pouco distante desse tipo de carro, mas com certeza ele vai atrair quem é fã de um design diferenciado e da eficiência dos elétricos. No fim das contas, a CLA Shooting Brake tem tudo para ser uma escolha única e estilosa, mesmo em um mercado repleto de SUVs.