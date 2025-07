Ficha técnica e preço de carros na Fipe

A Chevrolet S10 High Country 2026 chegou com tudo no Brasil! Por R$ 339.190, ela é a versão mais completa dessa picape que promete agradar aos amantes de potência e conforto. Se você estava em dúvida, vale a pena conferir a lista recheada de itens de série e uma capacidade de carga que cai como uma luva para quem precisa levar peso — são até 1.000 kg!.

O motor 2.8 turbodiesel de quatro cilindros já é conhecido, mas agora ele ficou ainda melhor. São 207 cv de potência — um aumento de 7 cv em relação à versão anterior. E quem já passou por trajetos mais longos sabe como um câmbio automático de 8 marchas faz toda a diferença na estrada, principalmente quando o trânsito não colabora.

Desempenho no Mercado

No mês de junho, a Chevrolet S10 vendeu 2.612 unidades. Embora tenha ficado atrás de seus concorrentes, como a Ford Ranger, que vendeu 2.961, a verdadeira campeã foi a Toyota Hilux, com impressionantes 4.576 emplacamentos. Uma verdadeira batalha de titãs entre as picapes!

Itens de Série da Chevrolet S10 High Country 2026

Agora, vamos ao que interessa: os equipamentos de série da S10 High Country 2026! Ela traz um acabamento interno premium em dois tons, com o adesivo High Country no painel que dá um toque especial, além da capota marítima e santantônio exclusivos. As rodas de liga leve aro 18” são outro charme à parte.

E tem mais! Com 6 airbags para maior segurança, a picape vem equipada com sistema de alarme antifurto por sensor de aproximação e muito mais. Quem já teve de lidar com uma maçaneta travada em dias quentes sabe como esse sistema é valioso!

Temos ainda um banco do motorista com ajuste elétrico, revestimento premium nos bancos, carregador por indução de celular, e o sistema Chevrolet MyLink com uma tela de 11 polegadas que faz a integração de smartphones via Android Auto e Apple CarPlay serem super fáceis. E se você costuma estacionar em locais apertados, vai adorar a câmera de ré digital em alta resolução.

A S10 High Country não esquece da praticidade. Conta com ganchos para amarração de carga, suporte para cadeirinhas infantis, lanternas em LED, além de um painel de instrumentos digital com 8″ e opções para personalizar o visual.

Ficha Técnica

Aqui vai um resumo do essencial da Chevrolet S10 High Country 2026:

Motor: 2.8

2.8 Câmbio: Automático, 8 marchas

Automático, 8 marchas Tração: Integral parcial

Integral parcial Potência: 207 cv a 3600 rpm

207 cv a 3600 rpm Torque: 52 kgfm a 2000 rpm (Diesel)

52 kgfm a 2000 rpm (Diesel) Velocidade Máxima: 180 km/h

180 km/h Aceleração (0-100 km/h): 9,4 s

9,4 s Consumo na Cidade: 9,5 km/l (Diesel)

9,5 km/l (Diesel) Consumo na Estrada: 11,4 km/l (Diesel)

11,4 km/l (Diesel) Comprimento: 5360 mm

5360 mm Capacidade do Tanque de Combustível: 76 litros

76 litros Carga Útil: 1000 kg

1000 kg Rodas: Liga leve, 265/60 R18 em todas

Agora é hora de escolher sua nova companheira para as aventuras, seja para o dia a dia ou para aquela viagem com a galera. A S10 High Country 2026 promete não decepcionar!