Exeed Exlantix E05: inovação elétrica da Chery no mercado SUV

O novo SUV elétrico da Exeed, a divisão de luxo da Chery, está chamando a atenção: é o Exlantix E05. O lançamento está marcado para setembro de 2025, e ele promete um visual inovador e uma experiência ao volante que vai deixar os amantes de tecnologia animados. Esse modelo será o primeiro a contar com o sistema de condução autônoma Horizon Super Driving (HSD), fruto de uma parceria com a Horizon Robotics.

O que realmente impressiona é o chip Journey 6P, que dá suporte ao HSD. Produzido na China, esse chip é como ter um supercomputador a bordo, com capacidade de 560 TOPS, 18 núcleos de CPU e suporte para câmeras de até 18 MP. Para quem já viu como a tecnologia de condução assistida evolui, isso é um passo gigante em direção ao futuro das estradas.

Tecnologia de Ponta

O sistema HSD foi projetado para facilitar bastante a vida no trânsito urbano. Ele consegue fazer mudanças de faixa, desvios de obstáculos e até reconhecer pedestres. Imagine pegar um trânsito complicado e saber que seu carro pode te ajudar nessas horas difíceis. Isso faz parte da estratégia de direção inteligente chamada Falcon, que a Chery está desenvolvendo.

Design Sofisticado

Quando se fala em design, o Exlantix E05 não fica atrás. Ele tem um perfil mais robusto com detalhes arredondados, como uma faixa luminosa que atravessa a frente, faróis de LED estilizados e o nome da marca bem destacado. A traseira também segue essa linha, com lanternas que fazem uma conexão visual elegante, um spoiler integrado e uma antena tipo barbatana. Sem dúvida, ele vai se destacar nas ruas, especialmente em cidades como São Paulo, onde o visual conta muito.

Linha de Modelos

Esse SUV se junta ao Exlantix ES e ET, que já estão no mercado chinês. Somente em junho de 2025, o sedã ES emplacou 2.228 unidades, enquanto o ET fez 1.907 vendas. Os preços estão na faixa de 152.800 a 319.800 yuan, equivalente a algo entre US$ 21.400 e US$ 44.700. Uma faixa que promete atrair uma boa gama de consumidores.

O Que Esperar

Ainda não temos detalhes sobre a motorização ou a autonomia do E05, e isso é algo que todo mundo quer saber. Com a proximidade do lançamento, mais informações devem ser liberadas. Ah, e não podemos esquecer da Chery Fulwin A9L, outra aposta da marca que vale a pena ficar de olho.

Com o Exeed Exlantix E05, a Chery reafirma sua confiança no segmento de elétricos sofisticados e traz um avanço notável no mercado chinês, que está sempre se modernizando. E com outras marcas como o Li Auto i8 ganhando espaço, o futuro dos carros elétricos está cada vez mais promissor.