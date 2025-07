Estela revela ser mãe biológica de Anabela em Êta Mundo Melhor

Um importante mistério da novela Êta Mundo Melhor! está prestes a ser revelado, trazendo uma nova direção à história. A personagem Estela, interpretada por Larissa Manoela, tem um passado complexo que começará a ser desvendado nos próximos capítulos. A enfermeira é, na verdade, a mãe biológica de Anabela, vivida por Isabelly Carvalho. Essa revelação promete causar grandes mudanças na trama e nos relacionamentos entre os personagens.

Desde o início, Estela se referiu a Anabela como sua irmã, mas entre elas existe um laço muito mais profundo. A alegria e o cuidado que Estela demonstra em relação à jovem vão além da relação de irmãs e ilustram um amor materno oculto. Segundo informações da produção, a revelação foi planejada com atenção, desenvolvendo o lado emocional da história e abordando o trauma de Estela, resultado de uma relação abusiva com Ernesto, pai biológico de Anabela, interpretado por Eriberto Leão.

Em um momento de grande carga emocional, Estela compartilhará suas experiências e traumas com Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento. Durante esse desabafo, ela revelará que teve Anabela em segredo e que foi obrigada a escondê-la por diversos motivos.

A tensão na história aumentará quando Ernesto mostrar um desejo de se reaproximar de Anabela. Essa atitude trará conflitos e novas revelações, desafiando a identidade da jovem, que cresceu sem conhecer sua verdadeira origem. Essa notícia inesperada abalará Anabela, levando-a a questionar não apenas quem é, mas também a história da sua família.

Nos bastidores, a equipe responsável pela novela espera que essa sequência se torne um dos pontos altos da trama, tocando o público por meio da sensibilidade e da complexidade das emoções dos personagens.

Além disso, Êta Mundo Melhor! tem uma longa trajetória pela frente. A novela está programada para terminar em 27 de fevereiro de 2026, totalizando 208 capítulos, um marco que a colocará entre as produções mais longas da faixa das 18h da emissora.

Quanto à próxima novela, a Globo já anunciou que A Nobreza do Amor será a sucessora de Êta Mundo Melhor!, com estreia marcada para 2 de março de 2026. O projeto é assinado por Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer, e tem atraído atenção, principalmente com a atriz Camila Pitanga sendo cogitada para o papel principal.