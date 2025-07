Zeekr 7X inicia pré-venda no Brasil com foco em desempenho

A Zeekr entrou no mercado brasileiro com um modelo que promete dar o que falar: o SUV elétrico 7X. Parte do grupo Geely, a marca chega para competir com gigantes do setor, como BYD e GWM, que já estão com seus elétricos bem posicionados nas estradas. O 7X não é qualquer SUV, ele tem uma base que é compartilhada com os luxuosos Volvo EX90 e Polestar 3.

Vamos falar um pouco do desempenho? Com tração integral e dois motores que juntam nada menos que 646 cv e impressionantes 86,7 kgfm de torque, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Para quem gosta de acelerar e sentir a adrenalina, isso é música para os ouvidos. Afinal, ninguém quer um SUV que seja só bonito, certo?

A bateria é de 100 kWh, com arquitetura de 800 volts. Isso significa que você consegue fazer o carregamento de 10% a 80% em apenas 11 minutos. Um alívio para quem sabe como a espera em um posto de carregamento pode parecer eterna. A autonomia? Segundo a Zeekr, ela é de 423 km, mas em condições leves de uso urbano, você pode ultrapassar os 500 km. Um sonho para quem enfrenta o trânsito diário e não quer ficar na mão!

Quando falamos do interior, a Zeekr não mediu esforços. Os bancos são um show à parte, com aquecimento, ventilação e até função de massagem. Imagina chegar de uma viagem longa e ainda ter essa mimos? Com revestimento em couro Napa, você vai querer passar horas dentro do carro.

As telas são outro destaque: duas de 13,2” para os passageiros traseiros e uma central de 16,2” na frente, com um head-up display usando realidade aumentada. Isso é o que chamamos de tecnologia a bordo!

O design do 7X segue o conceito “Hidden Energy” e traz uma linha de LED frontal que dá um toque futurista fantástico — a tal da “Stargate”, que reage conforme você interage com o veículo. E as rodas? Nas versões premium, você vai se impressionar com as de 22 polegadas. Com 4,82 metros de comprimento e quase 3 metros de entre-eixos, o espaço interno é generoso.

Esse SUV vem para se juntar ao Zeekr X e ao Zeekr 001 aqui no Brasil. A pré-venda já começou, mas a marca ainda está guardando a informação sobre preços e prazos de entrega. As expectativas são altas e, com certeza, esse modelo já atraiu a atenção dos apaixonados por carros elétricos.