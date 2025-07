Stellantis inaugura centro de segurança para veículos eletrificados em Betim

A Stellantis acaba de dar um grande passo em direção à segurança veicular com a abertura de um novo centro de testes de colisão em Betim, Minas Gerais. Localizado dentro do Safety Center, esse espaço promete elevar a barra quando se fala em segurança para veículos híbridos e elétricos. E quem melhor para marcar essa ocasião do que o CEO global da empresa, Antonio Filosa, que fez sua estreia oficial no Brasil.

Esse investimento é super importante para a empresa, pois vai permitir desenvolver soluções específicas para esses novos tipos de veículos que estão chegando com tudo na estrada. Segundo Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis na América do Sul, isso reforça o papel do Brasil como um ponto central na produção de automóveis híbridos e elétricos. “Estamos focados em segurança, inovação e sustentabilidade”, disse Emanuele, mostrando que a missão vai além do carro — é sobre como ele se encaixa na nossa vida e no futuro.

O Safety Center é considerado o mais moderno do hemisfério sul e conta com uma equipe de mais de 50 engenheiros. Eles seguirão protocolos rigorosos em seus testes. Por exemplo, todo cuidado é pouco quando se fala nas baterias e sistemas elétricos desses veículos. Antes de qualquer impacto, há inspeções detalhadas, monitoramento de temperatura e até controle de gases, mostrando que a segurança realmente está em primeiro lugar. Se você já viu o Fiat Pulse Hybrid no trânsito, pode imaginar todo o trabalho que ele passou para estar pronto para você.

Os procedimentos de segurança são de dar inveja. Tem sensor para detectar curto-circuitos e até sistemas que controlam incêndios. Além disso, há até tanques para resfriar o veículo em emergências. E não para por aí: tudo é monitorado em tempo real e os dados são compartilhados com o Corpo de Bombeiros, garantindo que a equipe sempre saiba o que está rolando.

Márcio Tonani, vice-presidente sênior de engenharia da Stellantis, ressalta que isso é uma prova do quanto eles acreditam na engenharia local. Investir em tecnologia e segurança é fundamental para trazer produtos que realmente atendam às expectativas dos clientes. Porque, convenhamos, hoje em dia não é só sobre andar de carro — é sobre fazê-lo com confiança e inovação. É isso que faz a diferença na hora de escolher qual carro levar para a estrada.