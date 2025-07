Pesquisa do Inmetro destaca 8 carros como os mais econômicos do ano: veja a lista

Buscar carros econômicos pode ser uma boa alternativa para quem não quer gastar rios de dinheiro com abastecimento.

O Inmetro divulgou o mais recente levantamento do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), trazendo dados atualizados sobre os carros mais econômicos do Brasil em 2025. O ranking avalia rigorosamente 697 modelos e versões de veículos comercializados por 35 montadoras.

Para isso, foi considerado tanto o desempenho urbano quanto rodoviário. Diante do aumento constante no preço dos combustíveis, esse tipo de informação torna-se essencial para quem deseja economizar a longo prazo sem abrir mão de mobilidade e conforto.

Além disso, o estudo colabora com a conscientização ambiental ao destacar os modelos com menor consumo energético e, consequentemente, menor emissão de poluentes. A classificação vai de A (mais eficiente) a E (menos eficiente), com base em medições padronizadas e testes em condições controladas.

Quais os carros mais econômicos do ano

O ranking de 2025 revelou modelos que se destacam por unir eficiência energética, tecnologia e desempenho. A presença de motores híbridos, conjuntos mecânicos otimizados e o foco das montadoras em soluções sustentáveis tornaram os resultados ainda mais relevantes para o consumidor brasileiro.

Toyota Corolla híbrido flex

No topo da lista, o Toyota Corolla híbrido flex consolidou sua liderança ao entregar um consumo de 18,5 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada quando abastecido com gasolina. Além disso, mesmo com etanol, ele mantém eficiência impressionante, alcançando 12,8 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada.

Seu motor híbrido combina um propulsor a combustão com um motor elétrico, o que reduz drasticamente o consumo em trajetos urbanos com paradas frequentes. A tecnologia embarcada, aliada ao conforto tradicional do modelo, faz dele uma referência em economia e inovação.

Toyota Corolla Cross híbrido flex

Com estrutura baseada no mesmo conjunto motriz do Corolla sedã, o Corolla Cross híbrido flex também aparece entre os primeiros colocados. Ele alcança 17,7 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada com gasolina.

Como SUV, o modelo oferece mais espaço interno, maior altura do solo e uma proposta mais versátil, sem perder a eficiência característica da linha híbrida da Toyota. Essa combinação entre desempenho, economia e praticidade coloca o Corolla Cross como uma escolha sólida para motoristas exigentes.

Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo

Entre os modelos com motor a combustão tradicional, o Chevrolet Onix Plus 1.0 turbo mostrou excelente desempenho. Ele alcança 13,9 km/l na cidade e 17,4 km/l na estrada com gasolina, tornando-se o sedã compacto mais eficiente do ranking.

Seu motor moderno entrega bom torque com baixo consumo, enquanto o câmbio automático de seis marchas favorece a dirigibilidade e o rendimento em rodovias. Com ampla rede de assistência técnica e custo competitivo, o Onix Plus destaca-se como uma alternativa racional no segmento.

Chevrolet Onix 1.0 turbo

A versão hatch do Onix com motor 1.0 turbo também entrou na lista dos mais econômicos, registrando 13,8 km/l na cidade e 16,9 km/l na estrada. O modelo compartilha a plataforma e o motor da versão sedã, oferecendo desempenho similar com maior agilidade no trânsito urbano.

Seu tamanho compacto facilita manobras em espaços reduzidos, enquanto o bom rendimento garante economia tanto para deslocamentos curtos quanto para viagens mais longas. Assim, o Onix hatch apresenta equilíbrio entre funcionalidade e eficiência.

Volkswagen Polo T200 1.0 turbo

O Volkswagen Polo T200 com motor 1.0 turbo surpreendeu no consumo urbano, atingindo 16,1 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada. Com um visual moderno e boa dirigibilidade, o Polo se destaca entre os hatches premium.

A calibragem do motor e a aerodinâmica contribuem para o bom desempenho nas cidades, enquanto o pacote tecnológico oferece segurança e conforto para o dia a dia. Dessa forma, o modelo reforça o compromisso da marca com inovação e economia de combustível.

Renault Kwid 1.0 flex

O Renault Kwid manteve sua fama de carro popular eficiente, registrando 15,3 km/l na cidade e 15,7 km/l na estrada. Com design compacto, peso reduzido e motor ajustado para baixos consumos, ele continua sendo uma das melhores opções para quem busca economia sem abrir mão de um carro novo.

Fiat Cronos 1.0 Firefly

O Fiat Cronos, equipado com motor 1.0 Firefly, apresentou consumo de 13,5 km/l na cidade e 16,6 km/l na estrada. Como sedã compacto, oferece bom espaço interno e porta-malas generoso, tornando-se uma alternativa interessante para famílias pequenas.

Seu conjunto mecânico favorece a economia de combustível e proporciona conforto nas viagens. A proposta do Cronos une simplicidade e eficiência, agradando consumidores que buscam equilíbrio entre custo e benefício.

Hyundai HB20 1.0 aspirado

Por fim, o Hyundai HB20 com motor 1.0 aspirado aparece entre os mais econômicos, com 13,6 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada. O modelo combina confiabilidade mecânica, design atual e equipamentos tecnológicos que otimizam o desempenho.

Seu motor aspirado entrega resposta adequada e baixo consumo, ideal para o uso urbano cotidiano. Assim, o HB20 reforça seu lugar entre os líderes de vendas, agora com ainda mais destaque em economia.

