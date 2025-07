Honda apresenta o conceito Super EV e anuncia N-ONE

No Goodwood Festival of Speed, lá no Reino Unido, a Honda deu um show ao apresentar o conceito Super EV, um hatch elétrico compacto de cinco portas que promete mexer com o coração dos apaixonados por carros. Esse modelo é uma prévia do futuro N-ONE e:, que deve aparecer em setembro, possivelmente no evento IAA Mobility, em Munique, na Alemanha.

O design do Super EV lembra bastante o Nissan Cube, com um para-choque curvado, grade fechada e faróis de LED redondinhos. E o mais curioso? Ele vem com duas portas de carregamento — uma de cada lado do carro. O que será que a Honda está aprontando com essa segunda porta? Isso ainda é um mistério!

A Honda garante que esse conceito vai demonstrar como um carro do segmento A pode ser elétrico, divertido de dirigir e ainda preservar a praticidade que a marca sempre trouxe. O protótipo já passou por testes no Reino Unido e faz parte de um programa global, indicando que a versão final está mais perto do que pensamos.

Mais novidades elétricas

Mas não parou por aí! No evento, a Honda também mostrou o protótipo do SUV elétrico da série 0. Além disso, apresentaram os conceitos EV Fun e EV Urban, que são nada menos que uma moto e uma scooter elétricas. Para quem adora inovação, isso é música para os ouvidos!

Outra atração foi o novo Prelude, que fez a tradicional subida da colina, garantindo a nostalgia junto de modelos clássicos como o Williams FW11 com motor Honda, o Civic Type R Ultimate Edition e até um cortador de grama robótico chamado Miimo. Quem diria que esses poderiam andar lado a lado?

N-ONE e seu charme

Depois de todo esse alvoroço, a Honda lançou uma imagem teaser do N-ONE e:. O visual é compacto e charmoso, bem no estilo dos icônicos carros Kei, perfeito para quem busca um elétrico pequeno e cheio de estilo. Se você é fã de um carro que cabe nas ruas e nas vagas apertadas, esse aqui pode ser uma excelente opção.

É sempre bom ver marcas trazendo conceitos modernos e ousados, principalmente em um mundo onde a sustentabilidade é uma necessidade. Imaginar-se ao volante de um carro assim já dá aquela adrenalina, não é mesmo?