Honda apresenta HR-V 2026 com novidades e preços divulgados

Nos próximos meses, a Honda vai lançar o WR-V, um novo SUV compacto que vai ocupar um espaço entre a linha City e o HR-V. Para se preparar para essa novidade, o HR-V 2026 já recebeu algumas atualizações, principalmente no design e nos equipamentos das versões aspiradas, para evitar uma concorrência interna.

O Honda HR-V 2026 chega com algumas mudanças estéticas e melhorias no conforto interno, tudo para atender as sugestões dos donos atuais. Ele mantém a linha de versões: motor 1.5 aspirado para os modelos EX e EXL, e motor 1.5 turbo para a Advance e Touring. Os preços variam de R$ 163.200 a R$ 209.900.

Mudanças no Design

Como é de praxe na Honda, a atualização não foi muito radical. A nova grade dianteira ficou mais quadrada, e as versões turbo têm um visual em trapezoide. As versões aspiradas ganharam um leve aumento no tamanho, de 16 mm, que dá um ar mais robusto ao carro. O para-choque também recebeu uma leve repaginada.

Falando em faróis, o HR-V Touring agora traz setas dinâmicas em LEDs e mantém os faróis de neblina também em LEDs. Para quem dirige muito em estrada, a visibilidade melhorada com essas lanternas faz diferença. Nas laterais, as versões Advance e Touring vêm com rodas de 18 polegadas, enquanto as aspiradas contam com rodas de 17 polegadas.

Aperfeiçoamentos Internos

No interior, uma nova prateleira e um acesso facilitado ao carregador por indução melhoram a experiência do motorista. O carro também trocou a porta USB padrão por uma porta USB-C — um avanço legal e bem mais prático.

A tela de 8” da central multimídia agora oferece melhor resolução e vem com um software atualizado, mantendo os botões físicos, que são tão úteis em movimento. O ar-condicionado de duas zonas é um item padrão na versão EXL, garantindo que todos os passageiros fiquem confortáveis mesmo em dias quentes.

Performance e Consumo

No que diz respeito ao desempenho, o HR-V mantém seu conjunto mecânico. Ele continua contando com o câmbio automático CVT, que simula 7 marchas. O motor 1.5 aspirado entrega 126 cv, enquanto o turbo oferece uma potência de 177 cv. Para quem vive em áreas urbanas, o HR-V aspirado faz 12,5 km/litro na cidade, e o turbo fica em torno de 11,5 km/litro.

Equipamentos e Versões

Em termos de equipamentos, o HR-V EX 1.5 2026 chega com um pacote completo para R$ 163.200. Entre os destaques, estão:

Piloto automático adaptativo;

Alerta de colisão com frenagem automática;

Ar-condicionado automático;

Central multimídia com tela de 8” e espelhamento sem fios.

Já o HR-V EXL 1.5 2026, que custa R$ 170.900, acrescenta itens como bancos em couro e sensores de estacionamento.

Para quem busca um pouco mais de performance, o HR-V Advance 1.5T 2026, a R$ 199.400, traz o motor turbo e rodas de 18 polegadas. E o topo de linha, HR-V Touring 1.5T 2026, que chega a R$ 209.900, adiciona detalhes como porta-malas com abertura elétrica e partida remota.

Fazendo uma viagem longa, quem tem um HR-V pode contar com um excelente espaço interno e conforto para todos os passageiros, além de uma robustez que ajuda em estradas mais complicadas.