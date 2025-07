Chevrolet Tracker 2026 tem potência reduzida por decisão governamental

Na última semana, a Chevrolet finalmente revelou suas novidades para o mercado brasileiro, e a galera que ama carros já está em polvorosa! O destaque vai para os elétricos Spark EUV e Captiva EV, mas as mudanças nos populares Onix e Onix Plus 2026 também estão chamando atenção. E não para por aí: o SUV Tracker 2026 também ganhou cara nova, embora a marca ainda não tenha revelado todos os detalhes.

A partir de hoje, podemos falar um pouco mais sobre o Tracker 2026. Esse SUV está trazendo uma nova identidade visual, muito mais moderna e atraente. No interior, são melhorias que vão desde um acabamento mais caprichado até um novo sistema multimídia e ajustes na direção e suspensão. Para quem gosta de variedade, ele chega em várias versões: AT, LT, LTZ, Premier e RS. Além disso, teremos uma edição especial chamada “100 Anos”, mas a Chevrolet não deu muitos detalhes sobre essa versão ainda.

Agora, vamos falar um pouco do design. A dianteira ganhou novos faróis em LED, além de uma grade trapezoidal que dá um ar mais robusto ao carro. O para-choque também passou por mudanças, recebendo entradas de ar que não só são bonitas, mas ajudam na aerodinâmica. Ah, e se você já teve a oportunidade de dirigir um Tracker, vai perceber que as novas rodas e lanternas traseiras com lentes de cristal fazem uma diferença e tanto!

Internamente, a Chevrolet apostou em um “cockpit virtual” que começa na versão LT. Esse recurso apresenta duas telas interligadas: uma de 8 polegadas ao lado do painel de instrumentos e outra de 11 polegadas para o sistema MyLink, agora com funções como projeção sem fio e conectividade Wi-Fi nativa. Se você é do tipo que ama tecnologia, vai se sentir em casa.

Os bancos também receberam um redesign, com espumas de diferentes densidades, priorizando o conforto durante suas viagens. O acabamento varia conforme a versão, oferecendo tons mais escuros nas versões de entrada e detalhes em bege na Premier. Para quem curte uma pegada esportiva, a versão RS traz um visual mais ousado, com toques em vermelho.

Quando se trata de desempenho, a Chevrolet manteve as opções de motor 1.0 Turbo Flex e 1.2 Turbo Flex, ambos com câmbio automático de seis marchas. O motor menor promete uma média de até 13,8 km/l na estrada, enquanto o mais potente acelera de 0 a 100 km/h em 10,6 segundos. E, sim, ambos têm injeção direta e foram ajustados para oferecer uma resposta melhor e mais eficiência.

Mas tem um detalhe interessante sobre a potência do motor 1.0, que teve uma leve redução de 121 cv para 115,5 cv. Isso não foi à toa: a ideia é evitar um aumento no imposto a ser pago, como muitos sabem, quanto mais potente, mais caro o imposto. Assim, o Tracker consegue se manter na mesma faixa de preço do ano passado.

Ao todo, o Tracker chega em várias versões e preços, variando conforme os itens que você escolher. A primeira versão, por exemplo, já traz um bom pacote de itens de série, como direção elétrica, ar-condicionado, seis airbags e muito mais! Para os fãs de carro, cada detalhe conta, e é para isso que a Chevrolet está caprichando.

No fim das contas, o Tracker 2026 promete não apenas ser um carro bonito, mas também funcional, confortável e repleto de tecnologia. É um prato cheio para quem ama dirigir e sempre busca novidades no mundo automotivo, não é mesmo?