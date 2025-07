Chery Tiggo 7 2026 chega à China com preço competitivo no Brasil

O novo Chery Tiggo 7 Sport 2026 chegou com tudo na China, prometendo ser uma opção bem atraente para quem busca um SUV moderno e recheado de tecnologia, sem estourar o orçamento. Ele junta forças com o Tiggo 7 Plus, ambos trazendo design renovado e recursos que vão agradar aqueles que adoram um carro com estilo e funcionalidade. Para quem se interessar, o Tiggo 7 Sport começa a partir de 87.900 yuans, algo em torno de R$ 67,5 mil. O Tiggo 7 Plus, por sua vez, parte de 91.900 yuans, cerca de R$ 70,6 mil.

Isso mesmo, você leu corretamente! Com esses preços, o Tiggo 7 Sport é até mais em conta que um Renault Kwid aqui no Brasil, que já passou por algumas mudanças de preço e está custando a partir de R$ 78.690, inclusive beneficiado pelo programa Carro Sustentável. Vale ressaltar que a Chery já tem um modelo do Tiggo 7 no Brasil que é diferente do que foi lançado lá fora — o nosso é mais próximo do Tiggo 7 Plus e ainda conta com opções híbridas.

Motorização e Performance

O Tiggo 7 Sport é disponibilizado com uma nova motorização 1.5 turbo, que entrega robustos 156 cv e 23,4 kgfm de torque. A transmissão automatizada de dupla embreagem com 6 marchas garante uma experiência de direção bem suave. Para quem ama potência, tem a versão 1.6 turbo, que chega a impressionantes 197 cv e 29,6 kgfm, acompanhada de um câmbio automatizado de 7 marchas. Isso é especialmente legal pra quem adora acelerar nas estradas.

Design Exterior

No quesito visual, o Tiggo 7 Sport traz aquele DNA da marca com elementos marcantes. Os faróis divididos, a grade com acabamento em malha e o teto flutuante são alguns dos detalhes que chamam atenção. A ideia é que esse SUV não passe despercebido nas ruas. Com rodas de 18 polegadas e cores como Glacier Silver, Cangyan Grey, Graphite Black e Pearl White, tem opções para todos os gostos.

Se você já dirigiu um carro com design mais arrojado, sabe que isso faz diferença na hora de chamar a atenção na cidade.

Interior Premium

No interior, a Chery não economizou. Uma central multimídia de 13,2" e um painel de instrumentos digital de 10,25" te colocam em contato com as últimas tecnologias. E se você se incomoda com o frio ou o calor, vai adorar saber que o banco do motorista vem com ventilação e aquecimento, além de aquecimento para o passageiro. Aqueles espelhos com iluminação e a câmera panorâmica de 540° são um bônus para quem adora praticidade.

A versão mais top também traz um pacote incrível de itens como farol alto automático e um teto solar panorâmico. Imagine só, poder abrir o teto enquanto dirige por uma estrada bonita — é muito prazeroso! Além disso, tem câmeras veiculares, carregamento sem fio e controle de cruzeiro adaptativo. A sensação de segurança é elevada com a frenagem automática de emergência e alerta de colisão frontal. Muita gente valoriza isso, principalmente quando pega um trânsito pesado.

A Chery está mostrando que está a par das necessidades dos motoristas modernos e oferecendo tecnologia que faz a diferença no dia a dia.