Novo horário da estreia de “Casos de Família” no SBT

A volta do programa “Casos de Família” ao SBT sofreu uma alteração inesperada. A apresentadora Christina Rocha anunciou que a reestreia, que estava marcada para o dia 21 de julho, foi adiada para o dia 28 de julho. Além do adiamento, o horário de exibição também mudou. O programa começará a ser transmitido às 14h45, ocupando o espaço da reprise da novela “A Usurpadora”, que será encerrada antes do previsto.

Esse novo cronograma afetou as novelas estrangeiras do SBT. A novela “Rubi”, que estava programada para substituir “A Usurpadora” a partir de 4 de agosto, teve sua exibição reconfigurada com a entrada do “Casos de Família”. Assim, “A Usurpadora” dará lugar ao programa de debates familiares mais cedo do que o planejado.

A situação da faixa das 17h ainda é incerta. A novela coreana “Meu Amor das Estrelas” terminará na próxima sexta-feira, dia 18, e até o momento a emissora não anunciou qual seria a próxima atração para esse horário. Inicialmente, a volta de “Casos de Família” estava prevista para preencher essa lacuna.

Em suas redes sociais, Christina fez um vídeo pedindo desculpas pela confusão causada e explicou a mudança na data. Ela mencionou que em uma reunião recente foi decidido, oficialmente, que a estreia será no dia 28 de julho, às 14h45. A apresentadora também revelou que, com o novo esquema de gravações, ela gravará três episódios por dia durante dois dias da semana, totalizando seis programas por semana. Com isso, espera-se que pelo menos 10 episódios estejam prontos para a estreia.

Durante um evento de lançamento, Christina Rocha compartilhou alguns desafios que o programa enfrentará, especialmente diante de um cenário televisivo competitivo e das novas preferências do público. Ela expressou confiança na força do SBT e acredita que a audiência fiel retornará para acompanhar o programa.