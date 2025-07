Nosso Lar 3 terá 86% das cenas em realidade virtual

A nova sequência da franquia “Nosso Lar” já está em produção no Rio de Janeiro, trazendo uma proposta inovadora ao cinema nacional. Com 86% das cenas sendo gravadas em realidade virtual, a produção busca levar o público a uma experiência imersiva e transformadora.

Sob a direção de Wagner de Assis, que já comandou os filmes anteriores, a produção é uma colaboração entre as empresas Casablanca e Cinética Filmes. Esta nova abordagem promete ser a maior imersão tecnológica já vista em uma produção cinematográfica brasileira.

A trama de “Nosso Lar 3” é baseada no livro “Obreiros da Vida Eterna”, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. A história segue Zenóbia, interpretada por Carol Castro, e Domênico, interpretado por Fábio Assunção, que se reencontram em uma dimensão espiritual após serem separados na juventude devido à vontade do pai de Zenóbia. A narrativa aborda temas profundos como amor incondicional, perdão e redenção espiritual, enquanto os protagonistas embarcam em uma missão de socorro ao plano terrestre.

Wagner de Assis fala sobre a essência da história: “É uma narrativa sobre escolhas, evolução e recomeços, que nos leva a refletir sobre nossas próprias jornadas”. Ele sempre teve o desejo de aplicar técnicas de realidade virtual em um contexto espiritualista, e agora esse sonho está se tornando realidade.

O elenco da nova produção contará não apenas com os protagonistas, mas também com outros atores notáveis, como Othon Bastos, Anna Kutner, Dandara Albuquerque, Talita Castro, Alle Franco, Will Anderson, Márcio Vito, Helga Nemetik e Antônio Zeni. Seus personagens terão papéis centrais na trama, explorando as complexidades do perdão e da espiritualidade em um universo onde o invisível é tão relevante quanto o visível.

A franquia “Nosso Lar” já consolidou seu sucesso no cinema brasileiro. O primeiro filme, lançado em 2010, obteve uma bilheteira de R$ 31 milhões, enquanto “Nosso Lar 2”, estreado em 2024, recebeu 4 milhões de espectadores, tornando-se a melhor estreia de um filme nacional desde 2002. Em recentes declarações, Renato Prieto, que interpreta André Luiz, e Wagner de Assis revelaram suas intenções de continuar a saga, com planos para mais filmes. Segundo o diretor, “o cinema espírita veio para ficar”, evidenciando o potencial desta franquia que toca o coração do público brasileiro.