Elétrico se torna favorito nas cidades brasileiras.

O BYD Dolphin GS 2026 chegou ao Brasil com um preço que promete atrair consumidores interessados em mobilidade elétrica. A nova versão, que está disponível por R$ 149.990, apresenta uma redução de R$ 10.000 em relação ao modelo anterior, além de novos recursos que tornam o carro ainda mais atrativo.

Dentre as principais novidades, o modelo inclui um banco do motorista com ajuste elétrico, carregador por indução de 50W para dispositivos móveis, retrovisores externos com rebatimento elétrico, vidros elétricos com função um-toque e antiesmagamento, partida inteligente que ativa o motor ao destravar as portas, e coluna de direção ajustável em altura e profundidade. Esses itens se juntam a recursos já existentes, como seis airbags, uma central multimídia com tela rotativa de 12,8 polegadas, câmera de 360º em alta definição, ar-condicionado automático, freio de estacionamento eletrônico e sistema auto hold.

Com dimensões que incluem 4.125 mm de comprimento, 1.770 mm de largura e 1.570 mm de altura, o Dolphin GS é considerado um hatchback compacto. Ele apresenta um entre-eixos de 2.700 mm, que oferece um espaço interno comparável a sedãs maiores, como o Toyota Corolla. O espaço do porta-malas é de 250 litros, que pode ser ampliado para 1.310 litros com o rebatimento dos bancos traseiros, garantindo versatilidade para diferentes usos.

Em termos de desempenho, o modelo é equipado com um motor elétrico de 95 cavalos e 18,3 kgfm de torque, permitindo que o carro acelere de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos. A bateria Blade, de lítio-ferro-fosfato (LFP), tem capacidade de 44,9 kWh e uma autonomia oficial que chega a 291 km, com testes reais indicando que pode chegar até 350 km em condições ideais. O carro pode ser recarregado em estações rápidas em cerca de 30 minutos e em tomada doméstica em aproximadamente 10 horas.

Os diferenciais do Dolphin GS 2026 incluem um pacote tecnológico avançado, com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay, além de assistentes de condução. A segurança do veículo é reforçada por sua estrutura em aço de alta resistência e pela bateria testada para situações extremas. A redução de preço e as ofertas de financiamento, como taxa zero, tornam o modelo ainda mais acessível aos consumidores.

Com o aumento do interesse por veículos elétricos no Brasil, o BYD Dolphin GS 2026 se posiciona como uma opção que combina inovação, economia e funcionalidade. A produção local, que começou em Camaçari, Bahia, tende a reduzir custos futuros e facilitar a manutenção para os compradores. Essa combinação de fatores faz do Dolphin GS 2026 uma escolha interessante para quem busca um carro elétrico urbano e sustentável.