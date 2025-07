Cuidado: há fatores que aumentam seu gasto no mercado

Você já parou para olhar a tabela nutricional enquanto faz compras no supermercado? Muitas vezes, as embalagens de produtos alimentícios, como biscoitos e iogurtes, destacam frases atraentes como “Fonte de Fibras” ou “Fitness”. Atraído por esses rótulos, você pode acabar pagando mais por um produto que, na realidade, não oferece tantos benefícios quanto parece. É fundamental, então, entender o que realmente está por trás dessas alegações.

O Que Observar na Tabela Nutricional

O principal detalhe que costuma passar despercebido é o tamanho da porção. Todas as informações nutricionais apresentadas, como calorias, açúcares e gorduras, referem-se a uma porção específica, que muitas vezes é menor do que a quantidade que você realmente consome. Por exemplo, um biscoito pode ter “apenas 7g de açúcar” por porção, mas essa porção pode corresponder a apenas três unidades do produto. Se você comer o pacote inteiro, pode acabar consumindo muito mais açúcar do que imaginava.

Exemplificando o Preço do Engano

Considere um pacote de biscoitos integrais “fitness” de 150g vendido por R$ 18,00. A tabela pode informar que uma porção de 25g (equivalente a três biscoitos) contém 7g de açúcar. Isso parece pouco, certo? Mas, se o pacote inteiro tem 6 porções, o total de açúcar consumido ao comer tudo pode chegar a 42g, o que equivale a quase 9 sachês de açúcar, ou à quantidade de açúcar de uma lata de refrigerante. Além disso, você pode encontrar um biscoito comum, com a mesma quantidade de açúcar, por apenas R$ 9,00. Assim, ao escolher o produto “fitness”, você pode acabar pagando o dobro sem perceber.

A Importância dos Açúcares Adicionados

Recentemente, uma nova rotulagem de alimentos no Brasil introduziu o conceito de “açúcares adicionados”, permitindo que os consumidores identifiquem a quantidade de açúcares que não são naturais. Essa informação pode ser crucial para entender se o que você está comprando realmente é saudável. Produtos que parecem premium, como iogurtes sabor morango, muitas vezes possuem altos níveis de açúcares adicionados, mas pouca ou nenhuma fruta de verdade.

Lupa de Advertência

Uma nova exigência legal introduziu a lupa de advertência na frente das embalagens, sinalizando produtos que contêm altas quantidades de açúcar, gordura saturada ou sódio. Se você se deparar com a informação de que um produto é “ALTO EM AÇÚCAR”, vale a pena investigar mais a fundo e considerar se o preço realmente compensa os benefícios alegados.

Sódio em Produtos Doces

O sódio é outro componente que pode surpreender. Embora geralmente seja associado a alimentos salgados, ele é muitas vezes utilizado em produtos doces como conservante e intensificador de sabor. O consumo excessivo de sódio está ligado a problemas de saúde, como hipertensão, e identificar sua presença em produtos caros pode ser um indicativo de que você está pagando mais por algo que não é de alta qualidade.

Passos para Ler a Tabela Nutricional

Para evitar armadilhas de marketing na hora das compras, siga este checklist simples:

Verifique o Tamanho da Porção: Atenção ao tamanho da porção e quantas porções estão na embalagem. Calcule o que você realmente consumirá. Observe os Açúcares Adicionados: Valores menores são melhores. Produtos com muitos açúcares adicionados podem não ser tão saudáveis. Olhe a Lupa de Advertência: Se um produto possui a lupa, considere se ele realmente vale o preço cobrado. Compare Preços: Após analisar os detalhes, compare o preço por quilo ou litro. Pergunte a si mesmo se o benefício do produto “fitness” justifica o custo maior.

Com essas dicas, você pode tomar decisões mais informadas no supermercado, garantindo que seu dinheiro seja bem aplicado em produtos que realmente tragam benefícios à sua saúde.