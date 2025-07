Cuidado com o novo golpe por SMS que assusta o Brasil

Com o aumento das transações digitais, as tentativas de fraude por meio de mensagens de texto se tornaram comuns no Brasil. Muitas dessas mensagens se disfarçam como comunicados importantes, alertas de bancos ou promoções, dificultando a identificação de golpes. Por isso, saber reconhecer essas práticas maliciosas e adotar estratégias de proteção é fundamental em 2025.

As mensagens fraudulentas, conhecidas como smishing (golpes via SMS), usam técnicas convincentes para levar a vítima a fornecer dados pessoais, senhas ou a clicar em links suspeitos. Esses golpes podem atingir diversas pessoas, desde usuários ativos de aplicativos bancários até aqueles menos familiarizados com tecnologia. Prestar atenção aos detalhes é essencial para evitar prejuízos.

Identificando Golpes por SMS

Os golpes por SMS geralmente apelam à urgência e ao medo do destinatário, pedindo respostas rápidas ou a atualização de informações. Muitas vezes, as mensagens imitam comunicações oficiais de bancos, operadoras de telefonia, órgãos governamentais ou lojas virtuais, com o objetivo de convencer a pessoa a clicar em links maliciosos ou compartilhar informações sensíveis.

Algumas características comuns a essas mensagens incluem:

Links encurtados: Golpistas usam endereços curtos para ocultar a origem real do site.

Golpistas usam endereços curtos para ocultar a origem real do site. Pedidos de atualização de dados: Muitas mensagens solicitam atualização de senhas, confirmação de dados bancários ou liberação de limites.

Muitas mensagens solicitam atualização de senhas, confirmação de dados bancários ou liberação de limites. Ameaças e avisos falsos: Mensagens que anunciam que “sua conta será bloqueada” ou “atividade suspeita detectada” visam pressionar a vítima.

Mensagens que anunciam que “sua conta será bloqueada” ou “atividade suspeita detectada” visam pressionar a vítima. Falsos prêmios e promoções: Propostas de sorteios ou grandes descontos frequentemente exigem o fornecimento de dados pessoais.

Reconhecendo Mensagens Fraudulentas

Reconhecer mensagens de fraudes requer atenção a detalhes que podem parecer insignificantes. Remetentes desconhecidos ou números curtos suspeitos são motivos para desconfiar. Textos com erros de português, linguagem inadequada ou informações incorretas também são sinais de alerta. Geralmente, empresas respeitáveis não pedem confirmação de senhas ou dados pessoais via SMS.

Algumas dicas para se proteger incluem:

Desconfie de urgência: Mensagens que exigem ação imediata costumam ser golpes. Cuidado com links e anexos: Não clique sem verificar o remetente e a informação. Observe a linguagem utilizada: Textos com termos vagos ou erros são suspeitos. Verifique o número: Bancos e órgãos oficiais usam canais seguros, raramente números desconhecidos.

Medidas de Proteção Contra Golpes

A segurança digital exige atenção e a adoção de práticas preventivas. Algumas medidas podem ajudar a evitar perdas financeiras e o vazamento de dados pessoais:

Nunca informe senhas ou códigos de validação recebidos por SMS a terceiros, independente da situação apresentada na mensagem.

recebidos por SMS a terceiros, independente da situação apresentada na mensagem. Utilize aplicativos oficiais para gerenciar suas contas, evitando responder a links nas mensagens.

para gerenciar suas contas, evitando responder a links nas mensagens. Reporte tentativas de fraude a autoridades, bancos ou operadoras sempre que identificar um golpe.

a autoridades, bancos ou operadoras sempre que identificar um golpe. Mantenha o celular e os aplicativos atualizados para garantir proteção contra ameaças.

A Persistência dos Golpes por SMS em 2025

O uso amplo de celulares e a facilidade para enviar mensagens em massa tornam o SMS um campo fértil para golpistas. Todos os anos, novas formas de enganar as pessoas surgem, explorando situações cotidianas como ofertas de emprego ou avisos de entregas. Apesar das campanhas de conscientização, muitas vítimas ainda caem em armadilhas por falta de atenção.

Compreender os métodos utilizados pelos criminosos e compartilhar informações confiáveis são ações que ajudam a prevenir esses golpes. A segurança da população aumenta à medida que as pessoas adotam práticas recomendadas e ficam em alerta contra contatos inesperados. O combate ao smishing deve ser uma responsabilidade compartilhada entre usuários, empresas e autoridades.