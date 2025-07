Cinco golpes comuns em 2025 envolvendo iFood e Netflix

Com a crescente popularidade das compras online e serviços digitais, as fraudes virtuais têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil em 2025. Golpistas estão tirando proveito da confiança dos usuários em aplicativos como iFood, Netflix e outros serviços de streaming e entrega. Esses esquemas enganosos se tornam mais sofisticados a cada ano, exigindo que tanto consumidores quanto empresas estejam atentos.

Os métodos atuais de fraudes digitais são bastante elaborados. Muitos golpistas utilizam mensagens personalizadas que imitam comunicações oficiais das empresas. Normalmente, seus objetivos são roubar dados bancários, informações pessoais ou até mesmo enganar os consumidores a realizarem pagamentos indevidos. Situações cotidianas, como falsos cancelamentos, problemas fictícios em entregas ou ofertas promocionais que não existem, são usadas para enganar as vítimas.

Principais Golpes Relacionados ao iFood, Netflix e Outros

Entre os golpes mais frequentes está a criação de páginas falsas que imitam o visual de empresas conhecidas. No caso do iFood, os criminosos enviam links via SMS ou mensagens instantâneas. Quando a vítima clica no link, é levada a um site que parece ser o verdadeiro. Nesse site, são solicitados dados como CPF e informações de cartão de crédito, ou até mesmo pagamentos por serviços que nunca foram contratados.

Para a Netflix e plataformas similares, circulam e-mails ou mensagens que informam sobre problemas no pagamento da assinatura. O usuário é levado a um link para "regularizar" a situação, mas na verdade é direcionado a uma página falsa, onde suas informações pessoais e bancárias podem ser comprometidas.

Como Reconhecer um Golpe Online

Identificar uma tentativa de fraude requer atenção a alguns sinais. Mensagens fora do padrão, com erros de português ou ofertas vantajosas demais, devem levantar suspeitas. Empresas legítimas raramente solicitam informações pessoais através de mensagens. Outra dica importante é checar cuidadosamente o endereço do site: pequenas alterações podem indicar que se trata de um site falso.

Alguns indicadores a serem observados incluem:

Mensagens Estranhas : Preste atenção a erros de linguagem ou propostas exageradas.

: Preste atenção a erros de linguagem ou propostas exageradas. Solicitações de Dados : Plataformas sérias não pedem dados bancários por links fora de seus ambientes seguros.

: Plataformas sérias não pedem dados bancários por links fora de seus ambientes seguros. Verificação dos Remetentes : Sempre confirme se o e-mail ou número de telefone realmente pertence à empresa em questão.

: Sempre confirme se o e-mail ou número de telefone realmente pertence à empresa em questão. Endereço do Site: Desconfie de links que começam com "HTTP" em vez de "HTTPS".

Além disso, golpistas podem criar perfis falsos em redes sociais, se passando por atendentes oficiais, o que pode induzir os consumidores a compartilhar informações sensíveis.

Como Proteger-se Contra Golpes

Existem várias medidas que podem ser adotadas para minimizar os riscos de fraudes em serviços digitais. A primeira delas é acessar aplicativos e plataformas apenas por meios oficiais e evitar clicar em links de fontes desconhecidas. Também é recomendável ativar a verificação em duas etapas nas contas, aumentando a segurança em caso de vazamento de senhas.

Aqui estão algumas dicas:

Desconfie de Links: Sempre verifique se o link é da própria plataforma antes de clicar. Mantenha Informações em Sigilo: Não compartilhe dados pessoais por canais não oficiais. Atualize Aplicativos: Manter tudo atualizado ajuda a evitar vulnerabilidades. Cuidado com Cobranças: Em caso de cobranças inesperadas, entre em contato com a empresa pelos canais oficiais antes de efetuar qualquer pagamento.

Ficar informado sobre novas fraudes é igualmente importante, já que esses esquemas evoluem constantemente. Muitos sites oficiais de empresas e órgãos de defesa do consumidor oferecem orientações e alertas sobre tentativas de golpes recentes.

Em 2025, a prevenção contra fraudes em plataformas como iFood e Netflix requer vigilância e medidas de proteção, além de informação atualizada. O cuidado ao lidar com comunicações eletrônicas e a desconfiança em relação a mensagens suspeitas são essenciais para evitar danos.