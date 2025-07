Brasil inicia Copa América com vitória de 2 a 0 sobre Venezuela

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino começou sua participação na Copa América com uma vitória de 2 a 0 sobre a Venezuela. O jogo ocorreu na noite deste domingo (13), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, localizado em Quito, capital do Equador.

Os gols da partida foram marcados por Amanda Gutierres, no primeiro tempo, e Duda Sampaio, no segundo. Ambos os tentos tiveram assistência de Gio, garantindo ao Brasil um início forte na fase de grupos da competição.

A partida começou de forma equilibrada, com as duas equipes buscando o controle. Porém, o Brasil conseguiu aproveitar melhor as oportunidades. Amanda Gutierres abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, ao finalizar um cruzamento rasteiro de Gio. Já no segundo tempo, a Venezuela pressionou em busca do empate, mas Duda Sampaio ampliou a vantagem aos 44 minutos, com um chute forte e preciso, também após passe de Gio.

O jogo foi impactado pela altitude de Quito, o que resultou em um ritmo mais lento e exigiu que as jogadoras se adaptassem fisicamente. A Venezuela, que possui um time tanto jovem quanto experiente, tentou reagir, mas não conseguiu balançar as redes. A jogadora Deyna Castellanos, uma das estrelas da seleção venezuelana, teve algumas boas oportunidades, mas a defesa brasileira, junto com a goleira Lorena, se mostrou eficaz ao neutralizar suas tentativas.

Ao longo da partida, o Brasil demonstrou um bom controle de posse de bola e soube administrar bem a vantagem. A equipe sob o comando da treinadora Pia Sundhage se destacou tanto na defesa quanto no ataque, garantindo assim os três pontos essenciais para a continuidade do torneio.

Com essa vitória, o Brasil ocupa uma posição favorável no Grupo B, que também inclui as seleções do Paraguai e da Bolívia. O próximo desafio da seleção será contra a Colômbia, em busca de mais uma vitória em busca do título continental.