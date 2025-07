Ministra das Mulheres visita assentamento em Eldorado do Sul

Na última sexta-feira (11), a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, esteve no Rio Grande do Sul, onde participou de um almoço com mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e representantes de cozinhas solidárias. O encontro ocorreu na sede da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap), em Eldorado do Sul, uma área que enfrentou severas enchentes em maio de 2024.

Além da ministra, estiveram presentes deputadas federais, como Maria do Rosário (PT) e Fernanda Melchionna (Psol), além de autoridades locais, incluindo a procuradora de Eldorado do Sul, Fabiane Tatini. O deputado estadual Adão Pretto Filho (PT) e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, também marcaram presença.

O principal objetivo da visita foi conhecer o espaço da Cootap e dialogar com as líderes, além de ouvir suas reivindicações. As participantes destacaram a importância das mulheres na produção de alimentos e em iniciativas de organização comunitária nas áreas rurais. Elas ressaltaram que enfrentam muitos desafios, especialmente relacionados à segurança alimentar e à proteção contra enchentes.

Durante o encontro, um dos temas críticos abordados foi a situação dos assentamentos após as enchentes. Apesar de um plano municipal para construção de um dique com recursos federais, três assentamentos, incluindo o onde ocorreu o evento, foram excluídos do perímetro de proteção. Seleni de Lima, vice-presidente da Cootap, destacou que a falta de proteção adequada pode agravar as consequências das cheias, colocando em risco as produções e a segurança das famílias da região. Muitas esperam há mais de um ano por reassentamento em locais mais seguros, mas não obtiveram resposta do governo.

As mulheres do MST e de cozinhas solidárias também enfatizaram seu papel vital na alimentação de comunidades. Com a parceria entre as cozinhas e o MST, mais de 50 cozinhas na Região Metropolitana de Porto Alegre são abastecidas, garantindo o acesso a alimentos de qualidade.

As cozinhas solidárias, geralmente lideradas por mulheres, tornaram-se centros de convivência e resistência, especialmente para aquelas que são beneficiárias de programas de assistência social. A liderança do Levante Popular da Juventude, Mariana Dambros, destacou a situação dessas mulheres que, além de enfrentar a fome, também dedicam seu tempo voluntariamente, mas que buscam reconhecimento e remuneração pelo trabalho.

A ministra Márcia Lopes reafirmou seu compromisso com as pautas sociais levantadas durante o almoço, ressaltando a importância da luta das mulheres nos movimentos sociais. Ela compartilhou sua própria trajetória, mencionando sua experiência ao atuar com o MST no passado e seu papel no combate à fome por meio do programa Fome Zero. Emocionada, ela pediu uma luta contra a pobreza e a desigualdade, afirmando que as mulheres têm um papel crucial na mudança social.

As mulheres presentes entregaram suas reivindicações à ministra, enfatizando que a produção de renda é fundamental para combater a violência, uma vez que mulheres com estabilidade financeira têm mais condições de resistir a abusos. Elas também pediram apoio contínuo das autoridades locais e do Ministério das Mulheres, ressaltando que manterão diálogo constante para garantir seus direitos e melhores condições de vida.

O encontro serviu para reafirmar a força das mulheres no campo e nas comunidades, assim como a urgência de ações efetivas para lidar com as questões sociais que elas enfrentam cotidianamente.