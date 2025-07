VW Virtus alcança melhores resultados desde 2019

Depois de dar uma esperada em maio, o mercado de sedãs enfrentou um bom baque nas vendas em junho. Esses carros representaram 9,7% dos 202.164 veículos emplacados no Brasil, totalizando 19.572 unidades. Isso representa uma queda de 25% comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram emplacadas 26.142 unidades. A situação ficou ainda pior em relação ao mês anterior, que registrou 22.505 emplacamentos.

Entre os campeões de vendas, quem se destacou foi o Volkswagen Virtus. Ele emplacou 3.719 unidades, um número 45% maior do que as 2.560 do mesmo mês em 2024. Com isso, ele retomou a liderança, repetindo o que já havia feito em fevereiro e atingindo o melhor resultado desde dezembro de 2019, quando foram vendidas 4.069 unidades. Já o Chevrolet Onix, que foi o vice-líder em maio, viu suas vendas caírem quase 47% em relação ao ano passado, totalizando 3.494 unidades.

No ranking, o Hyundai HB20S passou para a terceira posição, fechando o mês com 2.241 unidades. O Fiat Cronos teve mais um mês difícil, emplacando apenas 1.919 unidades, resultando em cinco meses consecutivos abaixo da marca de 3 mil. O Honda City fechou o top 5 com 1.453 unidades, subindo um pouco mais de 8% em relação ao ano passado. Um destaque foi o Nissan Versa, que teve um crescimento impressionante de quase 70% nas últimas semanas e está se aproximando das mil unidades, com 949 emplacamentos.

Sedãs Compactos em Detalhe

As vendas dos sedãs compactos estão assim:

VW Virtus: 3.719 unidades em junho (total de 17.173 em 2025). Chevrolet Onix Plus: 3.494 unidades em junho (total de 21.559 em 2025). Hyundai HB20S: 2.241 unidades em junho (total de 14.931 em 2025). Fiat Cronos: 1.919 unidades em junho (total de 14.552 em 2025). Honda City: 1.453 unidades em junho (total de 8.363 em 2025).

Muita coisa interessante rolando seu carro quando o assunto é o segmento dos sedãs médios. O Toyota Corolla continua sendo o preferido do público, com 3.004 unidades em junho, apesar de estar apresentando seus números mais baixos desde janeiro. O BYD King e o Nissan Sentra mantiveram suas posições, emplacando 797 e 524 unidades, respectivamente. O Caoa Chery Arrizo 6 teve um resultado mais expressivo, registrando 269 unidades, seu melhor desempenho desde janeiro de 2022.

Sedãs Médios Entre os Favoritos

O ranking de sedãs médios ficou assim:

Toyota Corolla: 3.004 unidades em junho (total de 18.400 em 2025). BYD King: 797 unidades em junho (total de 6.255 em 2025). Nissan Sentra: 524 unidades em junho (total de 2.515 em 2025). Caoa Chery Arrizo 6: 269 unidades em junho (total de 990 em 2025). Honda Civic: 31 unidades em junho (total de 977 em 2025).

E por falar em classe premium, o BMW Série 3 continua firme na liderança, com 351 unidades, apesar de uma leve queda de 25% nas vendas. Mas olha que interessante: o BYD Seal está logo atrás, com 322 unidades, mostrando que tem ganhado destaque no segmento. O Mercedes-Benz Classe C também não ficou atrás, registrando um crescimento de 83% em relação ao ano passado, com 119 unidades.

Sedãs Médios Premium Dominando

No segmento premium, temos:

BMW Série 3: 351 unidades em junho (total de 2.098 em 2025). BYD Seal: 322 unidades em junho (total de 1.417 em 2025). Mercedes-Benz Classe C: 119 unidades em junho (total de 668 em 2025).

Finalmente, no campo dos sedãs grandes, o Porsche Panamera garantiu a liderança pela sexta vez seguida, com 30 unidades, quase o dobro do BMW Série 5, que teve 16 unidades. O Lexus ES também se destacou, emplacando 10 unidades, enquanto o Porsche Taycan permanece na cola, mas fechou com um apenas 1 unidade emplacada.

Sedãs Grandes Premium

Os números ficaram assim:

Porsche Panamera: 30 unidades em junho (total de 223 em 2025). BMW Série 5: 16 unidades em junho (total de 89 em 2025). Lexus ES: 10 unidades em junho (total de 80 em 2025).

Agora, resta observar o que vai acontecer nos próximos meses. Cada novo dia na estrada promete surpresas e emoção para todos os apaixonados por carros.