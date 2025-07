Toyota Gazoo Racing inicia desenvolvimento da nova geração do celica

Após tantas especulações, a Toyota Gazoo Racing finalmente confirmou que está desenvolvendo um novo esportivo que promete reavivar o famoso nome Celica. Batizado de “GR Celica”, esse modelo vem para trazer de volta aquela emoção que muitos fãs do automóvel sentiram nas gerações passadas.

Esperamos que sua apresentação oficial aconteça no Tokyo Auto Salon de 2027. Se tudo sair como planejado, estaremos testemunhando o retorno de um clássico que fez história entre 1970 e 2006. Quando você pensa em Celica, provavelmente lembra de um carro que se destacou nas pistas e na vida cotidiana de muitos motoristas apaixonados.

Performance e Tecnologia

O novo GR Celica deve contar com o sistema de tração integral GR-Four, algo que os fãs do GR Yaris e do GR Corolla já conhecem muito bem. A ideia é que ele venha com uma transmissão manual de seis marchas, mas também existe a possibilidade de uma opção automatizada com oito velocidades e câmbio de dupla embreagem. Imagine a agilidade e a diversão de dirigir!

Quando olhamos para o motor, a expectativa é de que um 2.0 turbo de quatro cilindros esteja sob o capô. Sabe aquele G20E que já apareceu em conceitos como o GR Yaris M? Pois é, esse motor pode entregar cerca de 406 cv, mas há potencial para ultrapassar 600 cv com algumas melhorias, como um turbocompressor maior. Isso é uma notícia boa para quem adora sentir a adrenalina ao pisar no acelerador.

Design e Estrutura

Uma das mudanças mais interessantes que estão sendo discutidas é a possível alteração na estrutura do carro. O novo Celica pode vir com o motor em um layout central, o que nos traz boas lembranças do MR2. Falam até que os dois projetos podem se unir no futuro, o que tornaria tudo ainda mais empolgante.

Expectativas e Rumores

Apesar de ainda não termos flagras de protótipos em testes, a Toyota já mostrou o GR Celica para alguns concessionários nos Estados Unidos. Mas cuidado, porque eles deixaram claro que nenhuma imagem vazada representa exatamente como o carro vai ser. É uma prática comum no mundo automotivo — deixar os fãs na expectativa.

O Futuro do Celica

De acordo com Cooper Ericksen, vice-presidente sênior da Toyota América do Norte, o projeto do Celica já está em um estágio bastante avançado. A ideia é criar um modelo que tenha sua identidade, sem competir diretamente com o GR 86 ou o GR Supra. Isso mostra que a Toyota está atenta ao que os consumidores querem.

Outro ponto curioso é que o novo GR Celica pode ser a base para o próximo carro da Toyota no WRC, substituir o GR Yaris e reviver a gloriosa trajetória do Celica em competições de rali, onde conquistou vitórias importantes entre 1988 e 1995. Com tudo isso, fica claro que a Toyota quer oferecer muito mais do que apenas um carro esportivo; querem trazer uma verdadeira experiência ao volante.

Parece que a volta do Celica promete agitar o mercado, e os entusiastas já estão em polvorosa. Assim, só nos resta torcer e aguardar as novidades!