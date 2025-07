Hyundai diminui preço do Creta Comfort para PcD em julho

O Hyundai Creta Comfort está com uma oferta imperdível para o público PcD neste mês de julho. A marca lançou uma campanha de vendas diretas, permitindo que quem se enquadra tenha isenção total de IPI e ainda um desconto adicional de 9,74%. Para quem está de olho em um SUV com bom custo-benefício, essa pode ser uma opção que vale a pena. Mas atenção: depois de adquirir o veículo, há um compromisso de não vendê-lo antes de 24 meses.

Se você está interessado, as concessionárias Hyundai podem te ajudar a entender quais condições de saúde garantem a isenção. É lá que você descobre a documentação necessária, prazos de aprovação e detalhes sobre faturamento e opções de financiamento para os beneficiados.

Descontos e Preços

O Creta Comfort 1.0 Turbo com câmbio automático tem um preço original de R$ 149.620,00. Com as isenções, você paga apenas R$ 128.912,59, uma economia de R$ 20.707,41. Vale lembrar que os preços podem variar dependendo da região, então é sempre bom checar localmente antes de decidir.

O motor do Creta Comfort é um 1.0 turbo flex de três cilindros da linha Kappa. Ele entrega até 120 cavalos de potência e um torque de 17,5 kgfm. A transmissão automática tem seis marchas, o que garante uma condução suave, ideal para o dia a dia ou aquela viagem de final de semana.

Consumo

De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o consumo do Creta varia com o tipo de combustível. Usando etanol, você consegue 8,4 km/l na cidade e 9 km/l na estrada. Se optar pela gasolina, os números sobem para 12 km/l em áreas urbanas e 12,7 km/l em rodovias. Para quem encara o trânsito urbano, ter um carro que se destaca na economia é sempre uma vantagem.

Dimensões e Conforto

Falando em tamanho, o Creta é um SUV compacto que mede 4,33 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,63 m de altura, com um entre-eixos de 2,61 m. O porta-malas tem uma capacidade generosa de 422 litros, perfeito para carregar bagagens em viagens ou aquele dia de compras.

O modelo também vem bem equipado, com uma central multimídia de 8 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, além de um indicador de pressão dos pneus. O Creta tem ainda rodas de liga leve aro 16, alerta de frenagem de emergência, controle de cruzeiro e mais.

Segurança e Tecnologia

Na parte de segurança, o Creta não decepciona. Ele possui seis airbags, ar-condicionado, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. A direção elétrica, vidros e travas elétricos são um conforto adicional que fazem diferença no dia a dia. Para quem preza por segurança, ele ainda vem com controles de tração e estabilidade, garantindo uma condução mais precisa.

Se você está pensando em um SUV que une conforto, economia e tecnologia, o Creta Comfort pode ser a escolha ideal. Em meio ao trânsito, ele é um verdadeiro companheiro de viagem.