Cadillac Lyriq e Optiq são lançados no Brasil antes da marca

A General Motors sempre teve um olhar atento para o Brasil, especialmente quando falamos da presença de marcas além da Chevrolet. Recentemente, surgiram novas movimentações, como a criação do Instagram @generalmotorsbrasil, que acendeu as expectativas dos amantes de carros. E agora, a participação da Cadillac no campeonato mundial de endurance, a WEC, trouxe uma novidade de peso: dois modelos recém-emplacados estão pela primeira vez em solo brasileiro.

Os elétricos Lyriq e Optiq, ambos da GMC, estão fazendo sua estreia oficial no evento. Essa é uma ótima maneira de sondar a aceitação do público por aqui. Embora não tenha havido um anúncio oficial ainda, tudo indica que a Cadillac está prestes a desembarcar de vez no mercado brasileiro.

Estratégia Totalmente Elétrica

A Cadillac já deixou claro que sua operação no Brasil será focada em veículos elétricos. É curioso, pois a marca tem um histórico forte com modelos como o Escalade, que, mesmo importados, são bastante respeitados. Porém, a nova fase traz SUVs elétricos, como o Lyriq e o Optiq, que utilizam a avançada plataforma Ultium — a mesma presente nos Chevrolet Blazer EV e Equinox EV.

O Optiq, que está a caminho do mercado brasileiro, tem uma produção facilitada no México. Ele mede 4.822 mm de comprimento e possui um entre-eixos de 2.954 mm, compartilhando essa medida com o Equinox EV. Equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, ele entrega um total de 304 cv e conta com uma bateria de 85 kWh, o que possibilita um alcance de até 486 km com uma única carga, segundo o ciclo EPA. Quem já fez uma viagem longa sabe como ter essa autonomia pode fazer a diferença!

O Grandalhão Lyriq

Por outro lado, o Lyriq é um verdadeiro titã. Com 4.996 mm de comprimento e 3.094 mm de entre-eixos, ele está posicionado acima do Optiq e é fabricado nos Estados Unidos. Seu sistema elétrico é igualmente robusto, alcançando até 522 cv com a mesma configuração de dois motores. A bateria dele é um pouco maior, de 102 kWh, proporcionando um alcance de até 513 km.

Imagine-se ao volante desses modelos no trânsito metropolitano ou numa longa viagem pelo interior. Sem dúvida, a experiência promete ser incrível! Carros elétricos ainda podem parecer uma novidade para muitos, mas o avanço nas tecnologias de recarga e autonomia está tornando essa realidade cada vez mais acessível.

Para quem gosta de velocidade, eficiência e elegância, a chegada da Cadillac traz um sopro de ânimo. As mudanças no cenário automotivo estão acontecendo rapidamente e, ter novas opções elétricas para escolher é um sinal de que o mercado está se adaptando. O futuro parece ser mais verde e cheio de estilo com esses lançamentos quentes!