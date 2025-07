Setores técnicos que oferecem salários acima de muitas faculdades no Brasil

Áreas Técnicas que Podem Garantir Salários Altos em 2025

Você já pensou em ganhar mais de R$ 8 mil por mês com uma formação técnica? Em 2025, as profissões técnicas estão em alta no Brasil. A demanda por profissionais qualificados cresce, especialmente em setores como tecnologia, energia e indústria. Muitas dessas carreiras oferecem salários que superam a média de graduações tradicionais, como administração e direito, que variam entre R$ 4.000 e R$ 6.000.

Quais São as Áreas Técnicas Mais Lucrativas?

Separamos seis áreas técnicas que estão pagando melhores salários, ideal para quem busca uma formação mais curta e rápida:

Área Técnica Salário Médio (R$) Capacitação Necessária Setor Principal Desenvolvimento de Software 10.000 – 20.000 Cursos em JavaScript, Python (6-12 meses) Tecnologia Cibersegurança 12.000 – 20.000 Certificações CompTIA, CEH (6-12 meses) Segurança Digital Manutenção de Turbinas Eólicas 10.000 – 15.000 Curso técnico, Senai (6-12 meses) Energia Renovável Automação Industrial 8.000 – 14.000 Curso técnico em PLC, Senai (6-12 meses) Indústria Telemetria Agrícola 10.000 – 16.000 Cursos em IoT, dados (6-12 meses) Agronegócio/Tecnologia Técnico em Manutenção de Drones 8.500 – 15.000 Curso técnico, Senai (3-6 meses) Logística/Agricultura

Essas profissões são muito procuradas, especialmente em estados como São Paulo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, além de haver oportunidades no mercado internacional, tanto presencial quanto remoto.

Por que Esses Salários são Altos?

Os altos salários nessas áreas se devem a vários fatores:

Escassez de profissionais : Em campos como cibersegurança e telemetria agrícola, a oferta de especialistas é baixa, resultando em uma taxa de desemprego próxima de 1% em tecnologia.

: Em campos como cibersegurança e telemetria agrícola, a oferta de especialistas é baixa, resultando em uma taxa de desemprego próxima de em tecnologia. Demanda crescente : Setores como energia renovável e agronegócio têm mostrado maior crescimento, apoiados por investimentos em sustentabilidade.

: Setores como energia renovável e agronegócio têm mostrado maior crescimento, apoiados por investimentos em sustentabilidade. Formação rápida : Cursos técnicos costumam ter duração de 6 a 24 meses e são muito mais acessíveis financeiramente, custando entre R$ 200 e R$ 800 . Em contraste, uma faculdade pode exigir 4 a 5 anos e custar cerca de R$ 1.500 por mês.

: Cursos técnicos costumam ter duração de 6 a 24 meses e são muito mais acessíveis financeiramente, custando entre e . Em contraste, uma faculdade pode exigir 4 a 5 anos e custar cerca de por mês. Mercado global: Profissões como desenvolvimento de software e cibersegurança possibilitam trabalho remoto com salários em dólar, variando entre US$ 30 a US$ 80 por hora (equivalente a R$ 150 a R$ 400).

Em comparação, graduados em áreas como pedagogia ou marketing frequentemente começam com salários em torno de R$ 3.000 a R$ 5.000, enquanto técnicos experientes nessas áreas podem chegar a R$ 15.000 em 2 a 3 anos.

Como Ingressar nessas Carreiras?

A entrada em áreas técnicas exige dedicação, mas é acessível:

Cursos Rápidos : Plataformas como Udemy e Coursera , além de instituições como o Senai , oferecem cursos em áreas como Python e cibersegurança, que custam entre R$ 200 e R$ 800 .

: Plataformas como e , além de instituições como o , oferecem cursos em áreas como Python e cibersegurança, que custam entre e . Certificações : Para cibersegurança, certifique-se de obter a CompTIA Security+ ou CEH . No campo da automação, as certificações em Siemens PLC são valorizadas.

: Para cibersegurança, certifique-se de obter a ou . No campo da automação, as certificações em são valorizadas. Portfólio Prático : Construa um portfólio com projetos em plataformas como GitHub , que podem incluir desenvolvimento de software ou relatórios de dados.

: Construa um portfólio com projetos em plataformas como , que podem incluir desenvolvimento de software ou relatórios de dados. Networking : Participe de feiras e eventos do setor para se conectar com empresas e profissionais da área.

: Participe de feiras e eventos do setor para se conectar com empresas e profissionais da área. Trabalho freelancer: Plataformas como Upwork e Fiverr oferecem oportunidades para desenvolvedores e especialistas em cibersegurança que buscam projetos internacionais.

Profissionais iniciantes podem esperar ganhos de R$ 4.000 a R$ 6.000 em 6 a 12 meses, podendo ultrapassar R$ 8.000 com experiência.

Habilidades Indispensáveis

Para se destacar nessas áreas, algumas habilidades são essenciais:

Habilidades Técnicas : Conhecimento em ferramentas como JavaScript , Python para desenvolvimento ou IoT para telemetria.

: Conhecimento em ferramentas como , para desenvolvimento ou para telemetria. Inglês : Dominar o idioma é fundamental, especialmente em tecnologia e cibersegurança.

: Dominar o idioma é fundamental, especialmente em tecnologia e cibersegurança. Resolução de Problemas : Essencial para áreas que lidam com sistemas complexos.

: Essencial para áreas que lidam com sistemas complexos. Adaptabilidade: Importante para acompanhar inovações em setores como IA e energia renovável.

Oportunidades no Mercado

As oportunidades para estas profissões podem ser encontradas em diversas fontes:

Plataformas Digitais : Sites como LinkedIn , Workana e Fiverr trazem vagas atualizadas.

: Sites como , e trazem vagas atualizadas. Setores Específicos : Empresas que trabalham com turbinas eólicas e telemetria agrícola estão em busca de técnicos qualificados.

: Empresas que trabalham com turbinas eólicas e telemetria agrícola estão em busca de técnicos qualificados. Empresas de Tecnologia : Organizações conhecidas, como Nubank e Ambev , frequentemente buscam desenvolvedores e profissionais em automação.

: Organizações conhecidas, como e , frequentemente buscam desenvolvedores e profissionais em automação. Feiras e Eventos: Eventos especializados são uma ótima maneira de se conectar com recrutadores.

Desafios Enfrentados

Embora as oportunidades sejam promissoras, há desafios a serem enfrentados:

Atualização Constante : Os profissionais de cibersegurança e desenvolvimento devem sempre se atualizar sobre as inovações do setor.

: Os profissionais de cibersegurança e desenvolvimento devem sempre se atualizar sobre as inovações do setor. Investimento Inicial : Algumas áreas, como documentação para drones e turbinas, podem exigir um investimento inicial em ferramentas e certificações.

: Algumas áreas, como documentação para drones e turbinas, podem exigir um investimento inicial em ferramentas e certificações. Localização : Algumas profissões podem envolver deslocamento para áreas remotas.

: Algumas profissões podem envolver deslocamento para áreas remotas. Concorrência Global: Especialistas em desenvolvimento competem em plataformas online, o que torna um portfólio sólido fundamental para se destacar.

Com dedicação e investimento nas suas habilidades, é possível garantir uma carreira sólida e rentável em áreas técnicas. Portanto, aproveite as oportunidades do mercado e comece sua jornada profissional hoje!