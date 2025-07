Óbito por Chikungunya é confirmado em Ponta Grossa

Chikungunya e Dengue Aumentam no Paraná; Novos Casos e Óbitos São Registrados

Na última terça-feira, 8 de julho de 2025, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou um boletim epidemiológico que aponta um aumento significativo nos casos de Chikungunya e Dengue no estado.

Até o momento, foram confirmados 5.071 casos de Chikungunya, com 10.079 notificações registradas. Além disso, dois óbitos foram confirmados em residentes de Ponta Grossa e Cascavel, totalizando cinco mortes pela doença em 2025.

Referente ao vírus Zika, foram relatadas 125 notificações, porém sem casos confirmados.

Quanto à Dengue, 1.535 novos casos foram diagnosticados, além de quatro óbitos. Desde o início do ano, o estado já contabiliza 247.134 notificações, com 84.384 diagnósticos confirmados e 101 mortes decorrentes da doença.

Os óbitos mais recentes ocorreram entre março e junho e envolvem uma mulher e três homens, com idades de 23 a 50 anos. Três desses pacientes não apresentavam outras condições de saúde. As cidades onde ocorreram as mortes incluem Palmital, Cafelândia, Cascavel e Santo Inácio.

Atualmente, 398 municípios paranaenses reportaram notificações de Dengue, e 379 têm casos confirmados. As regiões com mais registros são Londrina, Paranavaí, Maringá, Jacarezinho e Umuarama.

Além das informações sobre Chikungunya e Dengue, o boletim também menciona a febre Oropouche. Foram identificados 140 casos autóctones em Adrianópolis e Morretes, além de um caso importado em Arapongas. Oropouche é causado pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense, que é transmitido principalmente pelo mosquito Culicoides paraensis.

As autoridades de saúde alertam a população para a importância de medidas de prevenção, como eliminação de criadouros do mosquito transmissor, para conter a proliferação dessas doenças.