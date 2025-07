Brilho da lua cheia do veado ilumina Ponta Grossa

Fenômeno Astronômico: ‘Lua Cheia do Veado’ é Registrada em Ponta Grossa

Na noite de quinta-feira, 10 de julho, a cidade de Ponta Grossa presenciou um belo fenômeno astronômico conhecido como “Lua Cheia do Veado”. A Prefeitura da cidade divulgou um vídeo que captura a beleza da lua completamente iluminada, destacando-se no céu e refletindo os raios do sol.

Este fenômeno ocorre quando a Lua se posiciona em oposição ao Sol, revelando uma face totalmente iluminada. A expressão “Lua Cheia do Veado” refere-se a uma tradição americana, onde cada mês é associado a um nome específico para a lua cheia. Em julho, o nome é escolhido porque, nesse período, os veados e cervos começam a desenvolver seus chifres, marcando a transição para a fase adulta.

O vídeo, que foi gravado por um drone por volta da meia-noite, mostra a lua em seu ponto mais alto no céu. Mesmo com a luminosidade do sol do lado oposto do globo, a iluminação da Lua proporcionou um espetáculo visual impressionante, permitindo que os moradores apreciassem a beleza noturna da cidade, que estava adornada com luzes de LED.

A ‘Lua Cheia do Veado’ é um evento aguardado por astrônomos e entusiastas do céu, que aproveitam esta oportunidade para observar e celebrar as maravilhas do universo.