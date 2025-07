VW Polo se destaca como único a crescer em vendas em junho

O mercado de hatches teve um mês desafiador em junho, com uma queda nas vendas. Segundo os dados da Fenabrave, foram apenas 51.201 emplacamentos, o que representa quase 12% a menos do que o mesmo mês no ano passado, que teve 57.957 unidades. E essa queda também se reflete no comparativo com maio, onde foram 54.964 hatches. No total, esse segmento ficou com pouco mais de 25% dos 202.164 veículos vendidos no Brasil no mês passado.

Os modelos de entrada fizeram bonito, todos registrando aumento nas vendas em comparação a junho de 2024. O Fiat Mobi foi o grande campeão, com 6.347 unidades vendidas, superando o Renault Kwid por cerca de 1.000 unidades, que fechou junho com 5.325. Juntos, esses dois carros representaram mais de 85% das vendas do segmento. O BYD Dolphin Mini, com suas 1.913 unidades, também teve um crescimento de 45%, ainda que tenha quebrado uma sequência de quatro meses na casa das 2.000 emplacamentos.

Hatch Compactos I

POS. MODELO TOTAL 2025 JUN/25 MAI/25 JUN/24 % JUN 25 % MAI 25 VARIAÇÃO JUN/MAI VARIAÇÃO 2025/2024 1º Fiat Mobi 33.231 6.347 6.459 6.007 46,48% 44,74% -1,73% 5,66% 2º Renault Kwid 26.380 5.325 5.344 4.520 39,00% 37,02% -0,36% 17,81% 3º BYD Dolphin Mini 13.216 1.913 2.575 1.318 14,01% 17,84% -25,71% 45,14% 4º Jac E-JS1 300 69 59 42 0,51% 0,41% 16,95% 64,29% 73.127 13.654 14.437 11.887 100,00% 100,00% -5,42% 14,86%

Entre os hatches mais populares, o VW Polo manteve a liderança com 11.492 emplacamentos, uma vantagem de mais de 4.000 unidades sobre o Fiat Argo, que ficou em segundo lugar com 7.235. A disputa pela terceira posição foi acirrada entre o Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix, com o Hyundai levando a melhor por uma diferença de menos de 140 unidades (6.917 contra 6.782).

O BYD Dolphin, que teve uma queda de 20% nas vendas, ficou na quinta posição com 1.490 unidades, seguido pelo Honda City Hatch com 1.206. O Citroën C3 não conseguem romper a barreira das 2.000 unidades há 11 meses, com apenas 1.146 emplacamentos, enquanto o Peugeot 208 já não alcança mil unidades mensais desde setembro.

Hatch Compactos II

POS. MODELO TOTAL 2025 JUN/25 MAI/25 JUN/24 % JUN 25 % MAI 25 VARIAÇÃO JUN/MAI VARIAÇÃO 2025/2024 1º VW Polo 57.216 11.492 12.911 9.681 30,73% 31,94% -10,99% 18,71% 2º Fiat Argo 44.467 7.235 9.063 7.422 19,35% 22,42% -20,17% -2,52% 3º Hyundai HB20 35.073 6.917 6.873 9.760 18,50% 17,01% 0,64% -29,13% 4º Chevrolet Onix 34.392 6.782 6.157 8.852 18,13% 15,23% 10,15% -23,38% 5º BYD Dolphin 6.286 1.490 1.863 1.512 3,98% 4,61% -20,02% -1,46% 6º Honda City Hatch 7.401 1.206 1.195 1.232 3,22% 2,96% 0,92% -2,11% 7º Citroën C3 6.316 1.146 870 1.985 3,06% 2,15% 31,72% -42,27% 8º Peugeot 208 4.203 796 771 2.366 2,13% 1,91% 3,24% -66,36% 9º GWM Ora 03 1.369 183 181 589 0,49% 0,45% 1,10% -68,93% 10º Toyota Yaris 3.563 146 530 2.336 0,39% 1,31% -72,45% -93,75% 11º VW Gol 12 3 2 2 0,01% 0,00% 50,00% 50,00% 12º Renault Sandero 173 2 1 217 0,01% 0,00% 100,00% -99,08%

Entre os hatches premium, o Mini Cooper se destacou novamente com 114 unidades, garantindo mais de ¾ das vendas na categoria. O Audi A3 ficou em segundo lugar com apenas 17 emplacamentos, e o Honda Civic Type R completou o pódio com 10 unidades vendidas.

Hatches Premium

POS. MODELO TOTAL 2025 JUN/25 MAI/25 JUN/24 % JUN 25 % MAI 25 VARIAÇÃO JUN/MAI VARIAÇÃO 2025/2024 1º Mini Cooper/JCW 497 114 82 74 76,51% 74,55% 39,02% 54,05% 2º Audi A3 57 17 4 28 11,41% 3,64% 325,00% -39,29% 3º Honda Civic Type R 84 10 22 7 6,71% 20,00% -54,55% 42,86% 4º Toyota Corolla GR 31 8 2 7 5,37% 1,82% 300,00% 14,29% 669 149 110 116 100,00% 100,00% 35,45% 28,45%

É sempre interessante observar a dinâmica do mercado e como os gostos dos consumidores mudam ao longo dos meses. Cada carro tem seu charme e suas características, tornando a experiência de dirigí-los única e especial.