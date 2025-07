Renault Niagara deve estrear no mercado para competir com Toro

A Renault está se preparando para uma novidade que vai dar o que falar: a picape Niagara vai chegar ao mercado no segundo semestre de 2026. Após o sucesso do SUV Boreal, é hora de dar uma olhada em como essa nova picape vai se posicionar. Com mais de cinco metros de comprimento, seu design é uma continuação do que já vimos no Boreal, com uma pegada urbana que agrada mais do que a cara de aventura. A produção vai rolar na fábrica de Córdoba, na Argentina, com um investimento alto de R$ 1,9 bilhão.

Recentemente, a Renault deu o sinal verde e começou a montar as primeiras unidades da Niagara. Esses protótipos estão com a carroceria definitiva e já estão sendo preparados para os testes de rodagem aqui no Brasil. A expectativa é que a produção em série comece em outubro de 2026. Para quem já sonha em pegar a estrada com essa belezura, vale lembrar que, por enquanto, os testes serão feitos com aquelas “mulas” camufladas, mas em breve vamos ver um pouco mais desse modelo.

Motorização e Tecnologia

A Niagara vai ser equipada com o motor 1.3 turbo flex, que entrega 170 cv e torque de 27,5 kgfm. O câmbio automático de dupla embreagem (DCT) promete dar conta do recado de forma ágil, especialmente em situações como trânsito pesado, onde um câmbio esperto faz a diferença. A Renault também está trabalhando em uma versão híbrida com tração 4×4, que usaria um motor elétrico no eixo traseiro, facilitando a vida em estradas mais desafiadoras. E ainda tem a opção de um híbrido leve (MHEV) de 48V em discussão.

Por dentro, a Niagara não deve deixar a desejar. A expectativa é que ela traga soluções do Boreal, como painel digital e uma central multimídia super conectada. E o que é melhor: os materiais vão ser de qualidade superior em comparação aos modelos anteriores da marca. Conforto e conectividade são palavras-chave aqui, então quem gosta de dirigir com estilo vai curtir o que vem por aí.

Concorrência

Quando a Niagara desembarcar no Brasil, ela vai ter que mostrar serviço contra concorrentes como Fiat Toro, Ram Rampage e Chevrolet Montana. O plano da Renault é ficar em uma posição de destaque, acima da Oroch, sem deixar o modelo menor de lado. Essa estratégia é uma grata surpresa para quem procura uma picape mais robusta, mas ainda acessível.

A chegada da Niagara é vista como uma jogada estratégica para fortalecer a produção da Renault na Argentina. Pablo Sibilla, presidente da Renault Argentina, afirma que a nova picape será crucial para a sustentabilidade da fábrica de Córdoba. A boa notícia é que a plataforma modular (RGMP) vai ajudar a compartilhar peças e tecnologias entre a Niagara e o Boreal, o que deve otimizar a produção.

Produção e Expectativas

Enquanto a Renault acelera na montagem da Niagara, a produção de outros modelos, como Sandero, Logan e Kangoo, continua sem interrupções significativas. Serão feitos alguns ajustes pontuais durante os testes, mas a ideia é manter a linha de montagem funcionando a todo vapor.

Em resumo, a Niagara promete revolucionar o mercado de picapes médias-compactas no Brasil. Com um visual moderno, tecnologia de ponta e opções híbridas, essa picape busca conquistar quem quer um veículo mais refinado, sem ultrapassar o orçamento típico desse segmento. Quem é amante de carros e picapes vai ter motivos de sobra para ficar atento ao que vem por aí.