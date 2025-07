Perseguição policial acaba em capotamento de Mercedes G-Class

Uma perseguição policial em Los Angeles teve um final dramático na cidade de Pasadena, envolvendo uma Mercedes-Benz G-Class roubada. A cena foi de arrepiar: o SUV capotou após colidir com um Toyota Prius, tudo registrado por câmeras de helicópteros locais.

O acidente rolou no cruzamento das avenidas Foothill e Sierra Madre. O condutor da Mercedes passou o sinal vermelho e foi atingido de lado pelo Prius. O impacto foi tão intenso que o carro de luxo voou e capotou várias vezes antes de parar. Quem já viu um carro voando em um acidente sabe como isso pode ser chocante.

Apesar de toda a robustez da G-Class, a colisão não deu chance para a jaca de luxo. O alto centro de gravidade do SUV contribuiu para o capotamento. O Prius, por outro lado, girou 180 graus e parou logo após, mas a dianteira ficou bem danificada. Não dá para deixar de pensar em como um bom sistema de segurança é fundamental nessas horas.

A polícia logo prendeu o motorista da Mercedes após a batida. Ele havia começado a fuga na região da Century Boulevard com Figueroa Streets e foi acompanhado durante todo o trajeto pela rodovia 110 até Pasadena. Essa mania de fugir da polícia muitas vezes termina mal, dá pra perceber!

Durante a perseguição, uma viatura Ford Explorer da polícia também se envolveu em um acidente, colidindo com a fachada de um prédio na Walnut Street, mas não houve detalhes sobre como isso aconteceu. Às vezes, a adrenalina do momento faz até os policiais perderem o controle.

Esse incidente com a G-Class é um bom lembrete de que, mesmo os SUVs mais pesados e luxuosos, não estão imunes a acidentes de trânsito. Altas velocidades e manobras arriscadas em áreas urbanas são sempre uma combinação perigosa. Uma perseguição que acaba em destruição e prisão é um alerta claro sobre as consequências de desrespeitar as regras.

Vale lembrar que incidentes como esse são mais comuns do que gostaríamos. A gente vê isso em outras situações, como o Cybertruck da Tesla que foi declarado perda total depois de um acidente. E quem não se lembra da Ford Ranger Raptor que saltou uma duna no Ceará? Esses eventos mostram que tamanho nem sempre é sinônimo de segurança.

E assim, a vida segue nas ruas. Cada vez que ligamos o carro, é bom lembrar da importância de respeitar os limites de velocidade e a sinalização. No fim das contas, são as pequenas atitudes que fazem toda a diferença.