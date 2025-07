Nissan diminui preço do Kicks 2026 em até R$ 20 mil

O Nissan Kicks 2026 chegou com tudo e promete agitar o mercado dos SUVs. Lançado no fim de junho, o modelo não só traz um design renovado, como também vem com descontos bem interessantes devido a mudanças na tributação do setor automotivo. Todos os modelos têm redução de 8%, e quem for atrás da versão topo de linha pode ter uma economia de até R$ 20 mil. Isso é música para os ouvidos de quem sonha em adquirir um SUV novo!

Uma boa notícia é que o Kicks agora está disponível também para o público PcD, tornando-se uma opção bem atrativa. A Nissan está oferecendo condições especiais que incluem financiamento com taxa zero em parcelas de até 18 vezes, desde que o cliente dê uma entrada de 70% no ato da compra. O preço da versão de entrada Sense, por exemplo, caiu para R$ 148.990, uma bela redução comparada aos R$ 164.990 sugeridos inicialmente.

Aqui vai um toque prático: sempre que você pegar a estrada, a sensação de segurança a bordo é crucial. Com o modelo, mesmo a versão mais básica vem com seis airbags, controle de tração e estabilidade, e alerta de colisão com frenagem automática. Para quem está em dia com os avanços tecnológicos, o painel digital de 7” e a central multimídia de 12,3” com conectividade sem fio fazem a diferença na hora de dirigir.

Design e Conforto

O Kicks 2026 não se destaca apenas pelas funcionalidades, mas também pelo visual. Os faróis full LED e a grade dianteira mais marcante trazem um ar mais robusto, enquanto as lanternas LED interligadas na traseira dão um charme extra ao modelo. Se você aprecia um carro que chama a atenção, esse é um ponto positivo.

O interior também foi aprimorado. Os bancos contam com tecnologia Zero Gravity, o que ajuda bastante em longas viagens, e todos os detalhes foram pensados para aumentar o conforto, como diversas opções de porta-objetos e iluminação em LED. E quem não gostaria de iniciar o carro à distância ou carregar o celular sem fio? Tudo isso contribui para uma experiência de dirigir mais agradável.

Motorização e Desempenho

Um dos grandes anúncios é a adoção do novo motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina. Com a força de até 22,4 kgfm de torque, a performance é digna de nota, especialmente para as cidades brasileiras com trânsito intenso. O câmbio automatizado de dupla embreagem promete agilidade nas trocas de marcha, ideal para quem vive no dia a dia pegando congestionamentos.

Estamos falando de um carro que, além de bonito e confortável, é prático no dia a dia.

Dimensões e Espaço

Dito isso, o tamanho do Kicks 2026 é outro diferencial. Com um comprimento de 4.365 mm e um porta-malas de 470 litros, o modelo se destaca como um dos mais espaçosos da categoria. Ideal para quem gosta de viajar ou precisa de espaço extra para fazer compras. E quem já passou por um final de semana de bate-volta sabe o quanto isso pode ser útil.

E para quem curte dar uma voltinha em família, o entre-eixos de 2.655 mm garante bom espaço interno. Isso faz toda a diferença para quem quer conforto sem abrir mão de um SUV designer e moderno.

A Nissan realmente se superou com o novo Kicks 2026. É uma opção que vale a pena considerar, seja para o uso do dia a dia ou aquela escapada no final de semana.