Ford lança Mustang Dark Horse no Brasil

Depois de um flagra lá em junho, a Ford finalmente anunciou que o Mustang Dark Horse chegará ao Brasil! Essa nova versão promete ser uma pegada ainda mais forte que o tradicional Mustang GT V8 que a gente já conhece por aqui. Para quem tá informado, o Mustang GT manual foi uma edição limitada somente para o mercado brasileiro.

A boa notícia é que a Ford já começou a aceitar os pedidos para o Mustang Dark Horse. As primeiras entregas estão previstas para agosto, mas os detalhes sobre os equipamentos e o preço exato ficarão para ser revelados nesse mês. A expectativa é que a nova configuração custe em torno de R$ 680 mil.

As coisas estão mudando bastante na indústria, e isso afeta até os preços. Recentemente, os EUA impuseram uma sobretaxa de 50% para importação de produtos brasileiros, e a Ford deve estar esperando uma resposta do nosso governo sobre isso. Se essas taxas aumentarem, o Mustang fabricado em Flat Rock, Michigan, poderá ficar mais caro por aqui.

O que é o Dark Horse?

O Dark Horse é, na verdade, uma versão do Mustang que vem equipada com itens de performance que são opcional nas configurações GT e GT Performance. Quando foi lançado, já trazia um diferencial de deslizamento limitado Torsen e uma barra estabilizadora maior na parte de trás, além de um suporte de torre e amortecedores atualizados na frente.

Embora não tenhamos os detalhes finais ainda, nos EUA, essa versão usa o mesmo motor 5.0 V8 aspirado do Mustang GT Performance que conhecemos, mas com 507 cv de potência, um pouquinho a mais do que os 488 cv que temos no Brasil agora. Vale lembrar que, na Europa, as exigências de emissões fazem a potência cair para 453 cv, uma diferença de 54 cv. Isso é algo que a gente sempre leva em conta ao escolher um carro, especialmente se você adora sentir a potência na estrada.

Aqui no Brasil, o Mustang Dark Horse será oferecido apenas com câmbio automático de 10 marchas, mesmo que nos EUA também tenha uma opção manual de 6 marchas. Para comparação, o Mustang GT é vendido aqui com câmbio automático por R$ 549 mil. Muita gente que curte dirigir em estradas ou em circuitos adora uma transmissão rápida e precisando de um bom desempenho!

O que sabemos até agora é que essa versão promete trazer muito mais emoção ao volante, principalmente para quem curte acelerar nas estradas ou fazer algumas curvas com estilo. Imagino que o Dark Horse vai fazer bonito nas ruas e em eventos automotivos!