Esqueça os 0km: estes carros usados valem mais a pena que um novo!

Alguns carros usados valem muito mais a pena do que os que acabam de sair de fábrica, visto que dão menos gastos e possuem alta potência.

Adquirir um veículo próprio continua sendo um sonho para muitas pessoas, e os carros usados surgem como uma alternativa viável, acessível e inteligente diante do alto custo dos modelos novos. Além de apresentarem preços mais atrativos, os usados tendem a sofrer menor desvalorização após a compra.

A variedade de opções no mercado também permite que o comprador encontre modelos mais completos e bem equipados por valores bem abaixo dos veículos zero quilômetro. Eles acabam sendo bem mais flexíveis.

Outro fator relevante é que os custos com documentação, seguro e impostos costumam ser mais baixos nos usados, o que amplia ainda mais a vantagem financeira. Com atenção aos detalhes e uma boa pesquisa, é possível fazer um excelente negócio e garantir um carro confiável, funcional e econômico.

5 carros usados que valem mais a pena que os 0km

Alguns modelos de carros usados conseguem oferecer mais recursos, robustez e economia que veículos zero quilômetro na mesma faixa de preço. Com bons índices de mercado e manutenção acessível, eles se destacam como escolhas certeiras para quem busca equilíbrio entre qualidade e custo.

Saiba mais: XP aciona justiça contra empresa que a acusa de pirâmide

Honda Fit

O Honda Fit se destaca pela confiabilidade mecânica, excelente espaço interno e baixo consumo de combustível. Mesmo nas versões mais antigas, o modelo já oferece bom nível de acabamento, além de motor eficiente e câmbio automático confiável.

Sua fama de carro durável o torna uma das escolhas mais seguras no mercado de usados. Além disso, o Fit possui ampla aceitação no mercado, o que facilita a revenda. Comparado a modelos novos com preços semelhantes, o Fit entrega mais conforto, praticidade e qualidade de construção.

Toyota Corolla

O Toyota Corolla é sinônimo de durabilidade e valor de revenda, sendo um dos sedãs mais procurados no mercado de seminovos. Sua mecânica robusta, conforto ao rodar e baixo índice de manutenção tornam esse carro um investimento seguro.

Mesmo com alguns anos de uso, o Corolla mantém ótimo desempenho e consumo equilibrado. Em termos de acabamento e segurança, supera muitos modelos novos da mesma faixa de preço. Por isso, representa uma escolha racional para quem busca confiabilidade a longo prazo.

Volkswagen Golf

Embora fora de linha no Brasil, o Volkswagen Golf ainda se destaca entre os usados pelo desempenho, tecnologia embarcada e estabilidade nas curvas. Modelos fabricados até 2019, especialmente com motorização TSI, oferecem dirigibilidade esportiva sem abrir mão da eficiência.

O Golf possui acabamento refinado e bons níveis de segurança ativa e passiva. Além disso, sua posição no mercado o torna um carro desejado por entusiastas e motoristas exigentes. Em comparação com hatches novos mais básicos, o Golf entrega uma experiência superior por valor semelhante.

Ford Ka

O Ford Ka é uma alternativa econômica e funcional para quem procura um carro usado com manutenção simples e bom desempenho urbano. As versões com motor 1.0 ou 1.5 apresentam baixo consumo e ótimo custo-benefício.

Por ter ampla oferta no mercado, o Ka é fácil de encontrar em bom estado e com preços competitivos. Além disso, os modelos fabricados a partir de 2015 já contam com melhorias em segurança e conforto. Com o preço de um compacto 0km básico, é possível levar um Ka seminovo bem mais completo.

Chevrolet Onix

O Chevrolet Onix lidera as vendas há anos e se mantém forte também no mercado de usados. Com manutenção acessível, peças abundantes e consumo equilibrado, o modelo conquista quem busca economia sem abrir mão de tecnologia.

Versões mais equipadas, como LTZ e Premier, oferecem central multimídia, sensores e bom acabamento interno. Optar por um Onix seminovo permite adquirir um veículo mais completo pelo valor de um modelo novo de entrada. A ampla rede de assistência também contribui para sua popularidade.

Saiba mais: Atores trocam a fama por novas oportunidades na carreira

O que checar antes de comprar carros usados?

Histórico de manutenção e revisões : Verifique se o veículo tem registro de manutenções regulares, preferencialmente em concessionárias ou oficinas de confiança. Isso garante que o carro recebeu os cuidados necessários ao longo do tempo.

: Verifique se o veículo tem registro de manutenções regulares, preferencialmente em concessionárias ou oficinas de confiança. Isso garante que o carro recebeu os cuidados necessários ao longo do tempo. Situação documental : Consulte o número do chassi, verifique pendências como multas, IPVA atrasado ou registro de sinistro. Evite complicações futuras conferindo a documentação com atenção.

: Consulte o número do chassi, verifique pendências como multas, IPVA atrasado ou registro de sinistro. Evite complicações futuras conferindo a documentação com atenção. Estado geral da carroceria e pintura : Analise se há sinais de batidas, repinturas, ferrugem ou desalinhamentos. Danos estruturais podem comprometer a segurança e desvalorizar o veículo na revenda.

: Analise se há sinais de batidas, repinturas, ferrugem ou desalinhamentos. Danos estruturais podem comprometer a segurança e desvalorizar o veículo na revenda. Condições mecânicas e funcionamento : Faça um test drive e ouça o funcionamento do motor. Observe o desempenho da embreagem, suspensão, freios e câmbio. Se possível, leve o carro a um mecânico de confiança para avaliação técnica.

: Faça um test drive e ouça o funcionamento do motor. Observe o desempenho da embreagem, suspensão, freios e câmbio. Se possível, leve o carro a um mecânico de confiança para avaliação técnica. Quilometragem compatível com o uso: Desconfie de quilometragens muito baixas para veículos antigos ou inconsistências no painel. Quilometragem adulterada é fraude e pode ocultar problemas de desgaste excessivo.

Com esses cuidados, comprar um carro usado torna-se uma escolha inteligente, segura e vantajosa, tanto para quem busca economia quanto para quem deseja mais conteúdo por menos investimento.

Veja mais: Sete carreiras menos conhecidas com salário acima de R$ 10 mil