Atores trocam a fama por novas oportunidades na carreira

Dois Atores de História de Amor Trocam a Fama pelo Direito

Ingrid Fridman e André Ricardo, ex-atores da novela "História de Amor" da TV Globo, tomaram decisões semelhantes ao deixar a carreira artística ainda jovens. Ambos optaram por seguir a profissão de advogado, abrindo mão do glamour da televisão. Atualmente, os dois se distanciaram das câmeras e têm alcançado sucesso em suas novas trajetórias.

Ingrid Fridman, conhecida por interpretar Ritinha, também teve papéis em outras produções famosas, como "Quatro por Quatro", "Xica da Silva" e "A Escolinha do Professor Raimundo". Ela decidiu encerrar sua carreira na televisão por vontade própria, conforme relatou em 2015. Com apenas 12 anos, Ingrid sentiu a necessidade de uma pausa do intenso ritmo de trabalho. Hoje, aos 38 anos, ela se destaca como advogada em uma multinacional e se declara satisfeita com sua nova vida. Ingrid revelou ainda que considerou seguir a carreira de jornalismo, mas encontrou na advocacia o seu verdadeiro caminho.

André Ricardo, que interpretou Luizinho na mesma novela, iniciou sua carreira na TV muito cedo e também participou de outras produções, como "Memorial de Maria Moura" e "Chiquinha Gonzaga". Ele recorda com carinho suas experiências ao lado de renomados colegas, como Regina Duarte e Nuno Leal Maia. Apesar da paixão pela atuação, André sempre teve inseguranças sobre a estabilidade da profissão. Em suas palavras, a incerteza o fez buscar outras opções.

Depois de se formar em Direito com foco na área trabalhista, André mudou recentemente sua trajetória profissional, direcionando-se para o setor de e-commerce. Ele se especializou em estratégias de fidelização de clientes, encontrando novas oportunidades tanto profissionais quanto pessoais. Desta forma, os dois ex-atores mostram como é possível reinventar-se e encontrar realização fora das luzes da fama.