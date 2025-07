Audi e SAIC testam crossover elétrico na China para lançamento

Um novo SUV elétrico da Audi está em fase de testes na China e promete agitar o mercado em 2026. Esse carro será o segundo fruto da parceria entre a montadora alemã e o grupo SAIC, focado em veículos elétricos, e já estamos curiosos para ver o que eles têm na manga!

A colaboração começou em novembro de 2024, com a ideia de criar uma submarca totalmente dedicada aos elétricos. O mais interessante? Os modelos dessa linha não vão levar o emblema emblemático dos quatro anéis da Audi. Uma mudança visual que promete surpreender!

O primeiro lançamento dessa colaboração vai ser o Audi E5 Sportback, com previsão de chegada para o verão de 2025 na China. E esse SUV, que ainda não tem nome, já está rodando pelas ruas. As linhas aerodinâmicas lembram o E5, com um design superclean que inclui faróis bem integrados ao capô e uma frente sem aquela grade convencional que estamos acostumados a ver na marca.

Outro detalhe que chama atenção são as maçanetas embutidas e retrovisores com câmeras. Sim, é isso mesmo! E para quem se pergunta sobre tecnologia, um sensor LiDAR no teto promete trazer recursos de condução autônoma.

Na traseira, o estilo cupê dá um toque esportivo, com colunas D inclinadas e um spoiler bem estilizado. A porta de carregamento fica estrategicamente posicionada no para-lama traseiro esquerdo, e há uma câmera com tecnologia Face-ID na coluna B do lado do motorista, tudo para modernizar a experiência.

Embora as especificações técnicas ainda sejam um mistério, sabemos que esse SUV vai usar a mesma plataforma do E5 Sportback, a Advanced Digitized Platform. Isso significa tração integral, sistema de 800 volts, até 776 cv de potência e, pasmem, uma autonomia de até 770 km! Um verdadeiro sonho para quem ama pegar a estrada.

O interior também está envolto em segredos, mas os rumores falam de uma tela panorâmica de 59 polegadas com resolução 4K. Imagine ter um display desse tamanho te acompanhando nas aventuras!

As primeiras unidades do E5 Sportback devem chegar entre o fim de agosto e começo de setembro na China, com um preço em torno de 300 mil yuans, algo próximo de 41 mil dólares. Um valor atrativo para um carro elétrico supermoderno, não acha?

E o novo crossover vai enfrentar concorrentes pesados no mercado, como o Tesla Model Y e vários outros nomes que estão fazendo barulho. O cenário está em constante mudança, principalmente na China, onde a SAIC, por exemplo, já está investindo forte em elétricos com o lançamento do MG4 para setembro. E vale lembrar das novas regras de condução no país, que visam modernizar ainda mais a indústria automotiva.

Então, que venha essa nova era dos elétricos! É sempre empolgante ver como a tecnologia e o design estão mudando a forma como dirigimos e interagimos com nossos carros.