Não é só o rosto: veja outras partes do seu corpo que precisam de hidratação potente todos os dias

A pele é o maior órgão do corpo humano e precisa constantemente de hidratação para não apresentar problemas como rachaduras.

A hidratação da pele vai muito além de uma questão estética, pois se conecta diretamente ao bom funcionamento da barreira cutânea e à saúde como um todo. O organismo perde água constantemente, tanto por meio da transpiração quanto pela exposição diária a fatores ambientais.

Com isso, a pele resseca, perde elasticidade e se torna mais suscetível a irritações, coceiras e até infecções. Manter uma rotina de cuidados que valorize a reposição hídrica contribui para preservar a integridade da pele e retardar os sinais do envelhecimento.

Portanto, entender quais áreas do corpo mais exigem hidratação e como reforçar esse cuidado de diferentes formas se torna essencial para quem busca uma pele saudável e protegida. Afinal, isso pode evitar uma série de complicações no futuro.

Locais do corpo que precisam de muita hidratação

Embora a hidratação deva acontecer de forma global, certas regiões do corpo exigem atenção redobrada por estarem mais expostas, apresentarem menor quantidade de glândulas sebáceas ou por sofrerem atrito constante. Confira.

Cotovelos

Os cotovelos representam uma das áreas mais negligenciadas quando o assunto é hidratação, embora estejam entre as regiões que mais acumulam células mortas e ressecamento. A pele ali costuma ser mais espessa, o que exige produtos com maior poder de penetração.

Além disso, o atrito com roupas e superfícies aumenta o desgaste e intensifica a desidratação. Por isso, aplicar hidratantes mais densos e esfoliar a região periodicamente ajuda a manter os cotovelos suaves e livres de rachaduras.

Joelhos

Assim como os cotovelos, os joelhos possuem pele mais grossa e tendem a ressecar com facilidade. O atrito constante com o chão, durante atividades físicas ou momentos de lazer, favorece a perda de água e o acúmulo de impurezas. Além disso, a falta de glândulas sebáceas nessa região reduz a lubrificação natural. Portanto, hidratar os joelhos com frequência e reforçar a aplicação após o banho garante uma pele mais uniforme, macia e protegida.

Calcanhares

Os calcanhares, por sustentarem todo o peso corporal e ficarem confinados em sapatos fechados por horas, sofrem grande impacto e ressecamento. Com o tempo, a pele dessa região pode apresentar rachaduras profundas e dolorosas.

Aplicar cremes específicos para pés, de preferência com ureia, ajuda a manter a hidratação adequada. Também vale investir em esfoliação regular para remover o excesso de células mortas e facilitar a absorção dos produtos.

Mãos

As mãos entram em contato com água, sabão, produtos químicos e superfícies diversas ao longo do dia, o que compromete a hidratação natural e deixa a pele vulnerável. Além disso, o clima frio e seco agrava o ressecamento, causando fissuras e aspereza.

Lábios

A pele dos lábios possui uma estrutura extremamente delicada, sem glândulas que produzem oleosidade. Essa característica os torna mais suscetíveis a rachaduras, ressecamento e até feridas. Fatores como sol, vento, ar-condicionado e mudanças bruscas de temperatura pioram a condição.

Pescoço e colo

Muitas pessoas focam nos cuidados com o rosto e esquecem do pescoço e do colo, áreas que também envelhecem rapidamente e sofrem com a exposição ao sol. A pele dessas regiões é mais fina e delicada, o que exige produtos específicos e hidratação diária.

Outras formas de manter a hidratação

Para além do uso de cremes e loções, existem diversas estratégias que ajudam a manter a pele hidratada de forma natural e contínua. Incorporar hábitos saudáveis à rotina faz toda a diferença na aparência e na saúde da pele.

1. Beba bastante água todos os dias

A hidratação começa de dentro para fora, e o consumo adequado de água ao longo do dia é indispensável para manter a elasticidade e o viço da pele. Beber pelo menos dois litros de água por dia garante que as células cutâneas funcionem corretamente.

2. Evite banhos muito quentes e demorados

A água quente remove a camada protetora da pele e aumenta o ressecamento. Por isso, prefira banhos mornos e reduza o tempo de exposição sempre que possível. Se necessário, aplique o hidratante logo após o banho para aproveitar a absorção potencializada pela pele úmida.

3. Invista em uma alimentação rica em gorduras boas

Consumir alimentos como abacate, castanhas, azeite de oliva e peixes gordurosos ajuda a manter a pele hidratada, já que essas gorduras auxiliam na retenção de água e reforçam a barreira cutânea. Uma dieta equilibrada se reflete diretamente na saúde da pele.

4. Use roupas adequadas às condições climáticas

No frio, proteger a pele com roupas apropriadas evita que ela perca umidade para o ambiente. Já no calor, optar por tecidos leves e respiráveis reduz a transpiração excessiva e o risco de irritações, mantendo o equilíbrio da hidratação natural.

5. Aposte em umidificadores de ar nos ambientes fechados

O uso de aparelhos que controlam a umidade do ar, especialmente em locais com ar-condicionado ou aquecedores, evita que a pele perca água em excesso. Ambientes equilibrados favorecem a saúde cutânea, especialmente durante o inverno ou em regiões secas.

