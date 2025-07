Boeing 747 desvia para Guarulhos em emergência a Buenos Aires

Um voo da Lufthansa, que partiu de Frankfurt, na Alemanha, em direção a Buenos Aires, na Argentina, teve que ser desviado para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde de terça-feira. A tripulação declarou uma situação de emergência, conhecida como “Mayday”, para garantir prioridade ao pouso. O avião foi recebido por equipes de bombeiros, embora tenha aterrissado sem problemas.

A aeronave envolvida no incidente é um Jumbo Jet, modelo 747-8I, que decolou da Alemanha na noite de segunda-feira. Na manhã seguinte, pouco antes de chegar ao Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, o voo teve que orbitar por quase 20 minutos devido à incapacidade de pousar. Em função disso, a aeronave foi desviada para Assunção, no Paraguai.

Depois de aguardar no Paraguai, o voo tentou novamente chegar a Buenos Aires, mas as péssimas condições climáticas na capital argentina, com forte nebulosidade, impediram o pouso. Essa situação afetou outros voos, tanto nacionais quanto internacionais, que também precisaram ser desviados.

Enquanto se aproximava de Guarulhos, e após mais de duas horas de voo, a tripulação fez a chamada de “Mayday”. O motivo do chamado foi o fato de a tripulação estar se aproximando do limite regulamentar de horas de trabalho, além do nível de combustível estar baixo.

O termo “Mayday” é utilizado na aviação para indicar uma emergência grave que pode ameaçar a vida dos passageiros e da tripulação. Situações como incêndios a bordo ou falhas graves no motor são exemplos que justificam essa declaração. Quando um piloto faz essa chamada, o controle de tráfego aéreo prioriza a aeronave e, se necessário, mobiliza equipes de resgate. As equipes de bombeiros são acionadas como parte do protocolo padrão de segurança.