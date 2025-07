Motos indianas que atraem brasileiros em 2025

O mercado de motocicletas no Brasil alcançou um marco significativo em 2025, ao registrar mais de 1 milhão de emplacamentos no primeiro semestre. Esse número representa um crescimento de 9% em comparação ao ano anterior. Marcas tradicionais como Honda e Yamaha continuam a liderar o setor, detendo juntas 80% do mercado. No entanto, as fabricantes indianas Royal Enfield e Bajaj estão se destacando com um crescimento expressivo, beneficiadas pela produção local, preços competitivos e uma variedade de modelos.

A produção de motocicletas no Brasil tem sido impulsionada por fábricas localizadas em Manaus, que ajudam a reduzir custos operacionais e possibilitam preços mais acessíveis. Os consumidores estão cada vez mais interessados em opções que variam de motos para uso urbano a modelos premium. As marcas indianas, em especial, têm conquistado espaço ao oferecer produtos que atendem a diversas preferências.

O Crescimento das Marcas Indianas

A Royal Enfield e a Bajaj têm expandido sua presença no Brasil através de estratégias focadas na produção local. A Royal Enfield, parte do grupo Eicher Motors, iniciou suas operações no país em 2017, em parceria com a Dafra e o Grupo Multi. A empresa oferece modelos populares como a Classic 350 e a Himalayan 450. Por sua vez, a Bajaj inaugurou uma nova fábrica em Manaus em junho de 2024, com uma capacidade de produção inicial de 20 mil motos por ano, podendo ser ampliada para 50 mil unidades.

Esse modelo de produção local não apenas reduz custos de importação, mas também permite que as marcas ofereçam preços entre R$ 16.000 e R$ 36.990. O portfólio diversificado inclui motocicletas retrô e utilitárias, atendendo tanto iniciantes quanto motociclistas experientes. A rede de concessionárias das duas marcas é robusta, com mais de 40 pontos de venda para cada uma.

Modelos Populares e Preços

Royal Enfield: Disponibiliza oito modelos, dominando o segmento premium retrô, com 80% de participação de mercado:

Hunter 350 : R$ 19.990, focada no uso urbano.

: R$ 19.990, focada no uso urbano. Classic 350 : R$ 23.990, com design vintage.

: R$ 23.990, com design vintage. Himalayan 450 : R$ 28.990, destinada a aventuras e off-road.

: R$ 28.990, destinada a aventuras e off-road. Super Meteor 650: R$ 36.990, um cruiser premium.

Bajaj: Focada no segmento street, a marca se destaca com a Dominar 400 e outros cinco modelos:

Pulsar N150 : R$ 16.000, ideal para o dia a dia.

: R$ 16.000, ideal para o dia a dia. Dominar NS160 : R$ 18.500, com motor flex.

: R$ 18.500, com motor flex. Dominar NS200 : R$ 20.500, que oferece bom desempenho a um preço acessível.

: R$ 20.500, que oferece bom desempenho a um preço acessível. Dominar 250 : R$ 22.000, versátil para cidade e estrada.

: R$ 22.000, versátil para cidade e estrada. Dominar 400: R$ 26.000, que apresenta um crescimento significativo nas vendas em 2025.

Além desses, a Bajaj está inovando com a Dominar E27.5, projetada para utilização de etanol, e uma nova versão da Pulsar NS160 com tecnologia E100.

Fatores do Crescimento

O aumento das vendas das marcas indianas pode ser atribuídoa vários fatores. Entre eles estão:

Produção Local: As fábricas em Manaus ajudam a minimizar custos com importação e permitem que as marcas cumpram as normas de regulamentação brasileiras. Preços Competitivos: Os modelos oferecidos variam de R$ 16.000 a R$ 36.990, o que os torna acessíveis em comparação com as ofertas das marcas japonesas. Portfólio Diversificado: As marcas oferecem desde modelos econômicos até opções premium, como a Super Meteor 650, atraindo diferentes perfis de motociclistas. Expansão da Rede de Vendas: A presença crescente de concessionárias, com mais de 80 pontos entre Royal Enfield e Bajaj, facilita o acesso dos consumidores aos produtos. Demanda Crescente: O público jovem, especialmente na faixa de 18 a 35 anos, busca motos que combinem qualidade e preços justos, projetando um crescimento de 12,5% no mercado até 2030.

No primeiro semestre de 2025, a Royal Enfield registrou 458.933 unidades vendidas mundialmente, um aumento de 16,88%, sendo a América Latina uma das regiões com maior crescimento. A Bajaj também se destacou, com um aumento de 26% nas vendas na Índia.

Novas Marcas Indianas no Brasil

Outras montadoras indianas estão se preparando para entrar ou ampliar suas operações no Brasil. A TVS Motor, por exemplo, planeja operar de forma independente após encerrar sua parceria com a Dafra, com foco em modelos como a Apache RTR 200. A empresa viu suas vendas aumentarem 11,95% na Índia e considera a América Latina como um mercado estratégico.

A Hero MotoCorp, que é a maior fabricante em volume global, iniciará operações em janeiro de 2025 com uma nova fábrica em Manaus, oferecendo modelos como a Xpulse 200, que poderão competir no segmento de motos aventureiras.

Perspectivas para o Futuro

As projeções para o mercado de motocicletas no Brasil são otimistas, com estimativas de alcançar 1,8 milhão de emplacamentos em 2025. As marcas indianas, especialmente Bajaj com um crescimento previsto de 249% e Royal Enfield com 85,2%, estão desafiando a liderança de Honda e Yamaha, que detêm 54% e 26% do mercado, respectivamente.

A chegada de novos players como Hero e a expansão da TVS estão prestes a intensificar a concorrência, enquanto inovações como motos elétricas e tecnologias mais sustentáveis estão em desenvolvimento. Com um investimento significativo da Bajaj e a forte presença da Royal Enfield no segmento retrô, as motos indianas estão se consolidando como protagonistas no futuro da mobilidade em duas rodas no Brasil.