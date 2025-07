B3 apresenta contrato futuro de ouro para investidores individuais

A Bolsa de Valores brasileira, conhecida como B3, anunciou o lançamento do contrato futuro de ouro, identificado pelo ticker GLD, nesta quarta-feira, 9 de agosto. Essa iniciativa surge em resposta à crescente valorização do ouro no mercado internacional, com o objetivo de facilitar o acesso de investidores ao metal precioso em um ambiente regulado e seguro.

As negociações do contrato futuro de ouro estão programadas para começar no dia 21 de julho. O preço do GLD será baseado no índice internacional LBMA Gold Price, que é amplamente reconhecido globalmente como referência para o valor do ouro.

### Como funciona o contrato futuro de ouro (GLD)

Cada contrato do GLD corresponde a 1 onça troy, cerca de 32 gramas, o que torna esse produto mais acessível para investidores individuais, se comparado a outros ativos já disponíveis, como o Mini Índice e o Mini Dólar. Os investidores que adquirirem esse contrato estarão expostos à variação do preço do ouro entre a data de compra e o vencimento do contrato. O funcionamento será semelhante a um swap, mas com as vantagens do mercado futuro, como ajustes diários e transparência nas negociações.

### Acessibilidade para gestoras de fundos

O new GLD também está disponível para gestoras de fundos e investidores institucionais, melhorando a eficiência no mercado local. Além disso, a conformidade com padrões internacionais pode abrir portas para oportunidades de arbitragem para investidores estrangeiros e atuar, futuramente, como uma ferramenta de proteção cambial para empresas de mineração.

### Ouro como ativo de reserva

Recentemente, o ouro superou o euro e se tornou o segundo maior ativo de reserva internacional, conforme dados do Banco Central Europeu. Com a participação do metal subindo para 20% em junho de 2024, enquanto a moeda europeia caiu para 16%, essa mudança é resultado da valorização do ouro e de um aumento significativo nas compras feitas por bancos centrais. Em abril de 2024, o preço do ouro ultrapassou US$ 3.500 por onça-troy, apresentando um crescimento de quase 62% desde o início do ano. Essa alta é atribuída a incertezas geopolíticas e à volatilidade nos mercados.

### Aumento na demanda por investimento

A demanda global por ouro atingiu 1.206 toneladas métricas no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 1% em comparação ao ano passado, marcando o melhor resultado para esse período desde 2016. Essa elevação está ligada ao retorno dos investimentos em ETFs de ouro, que registraram entradas líquidas de 226 toneladas no trimestre após um ano de saídas. A demanda total por investimento em ouro no trimestre alcançou 552 toneladas.

De janeiro a abril de 2024, o ouro teve um aumento de 25,2%, superando outros investimentos, como as ações de Small Caps e o índice Ibovespa. No entanto, é importante lembrar que o preço do ouro também é historicamente volátil; entre 2011 e 2015, seu valor caiu cerca de 40%, só se recuperando a partir de 2020.

### Semana do Ouro na B3

Para celebrar o lançamento do contrato futuro de ouro, a B3 realizará a “Semana do Ouro”, com uma série de eventos educacionais. Em parceria com corretoras, serão promovidos workshops e cursos para capacitar o mercado em relação ao novo derivativo. Segundo o Vice-Presidente de Produtos e Clientes da B3, Luiz Masagão, o lançamento do contrato é um passo significativo para democratizar produtos financeiros mais sofisticados. Ele destacou que isso permite que investidores tenham acesso ao mercado de ouro de maneira eficiente e segura, sem precisar buscar opções em mercados menos regulados.