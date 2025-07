Xiaomi Auto foca na experiência emocional em veículos

A Xiaomi Auto está chamando a atenção no mundo automotivo, mas não só pelo design bonito ou pela eficiência típica das montadoras. O que eles estão buscando é criar uma experiência emocional que faça com que seus carros sejam mais do que simples máquinas. Eles querem que cada modelo tenha um impacto que fique na memória de quem dirige.

Li Tianyuan, que é o chefe de Design Industrial da Xiaomi Auto, contou em uma entrevista que a comparação entre números e fichas técnicas é importante, claro, mas o que realmente importa é o valor emocional que um carro pode transmitir. Para ele, a mágica está na impressão que o carro causa e não apenas nas especificações que a gente vê no papel. É aquele momento especial ao girar a chave de ignição e sentir que você está prestes a viver uma nova aventura.

Design com Propósito

O time de design da Xiaomi tem três princípios que orientam seu trabalho: seguir a ciência, respeitar as leis da natureza e confiar na intuição. Cada um desses pilares está presente em todas as etapas do desenvolvimento dos modelos. Isso garante que cada carro tenha uma identidade própria, algo que muitos de nós apreciamos quando estamos ao volante.

Os modelos SU7 e YU7 da Xiaomi despertaram até apelidos divertidos nas redes sociais chinesas. O SU7 é comparado ao Porsche Taycan e ganhou o nome “Mi-shijie”, enquanto o YU7, que recebeu o título de “Fala-mi”, faz uma brincadeira com a Ferrari Purosangue. Essas comparações ajudam a criar uma imagem positiva, ressaltando que os carros da Xiaomi são versões mais acessíveis com aquele design sofisticado que todos nós valorizamos.

Um Olhar Internacional

Li, que tem uma bagagem impressionante, já passou por estúdios de renome e trabalhou em projetos de marcas como BMW e Rolls-Royce. Essa experiência internacional traz um olhar diferente para a indústria automotiva chinesa. Ele acredita que a liberdade de se afastar das tradições fixas presentes em mercados como o europeu ou norte-americano é uma grande vantagem. A transição para novos combustíveis e tecnologias é uma oportunidade de ouro para desenhar algo inovador e funcional.

O Futuro da Xiaomi Auto

Por fim, o SUV YU7 é mais do que um carro, é uma proposta de evolução visual. A Xiaomi está fazendo questão de deixar sua marca no mercado global ao misturar continuidade e renovação em seus modelos. A aceitação do YU7 tem sido impressionante, com 300 mil reservas em apenas 72 horas. Isso mostra que a conexão emocional que eles buscam criar está ressoando com os apaixonados por automobilismo.

Enfim, a Xiaomi Auto está apostando em algo novo e emocionante, e a forma como eles interagem com seus consumidores pode ser um marco no futuro da indústria.