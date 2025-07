VW amplia descontos em Nivus, T-Cross e mais veículos

O governo federal lançou um novo sistema de incentivos para carros mais eficientes, batizado de MOVER (Mobilidade Verde e Inovação), e a Volkswagen foi a primeira a se posicionar no mercado com novidades nos preços de sua linha. Eles decidiram fazer um feirão que promete descontos incríveis para vários modelos, mesmo aqueles que não se enquadram totalmente nas novas regras.

Vamos falar dos detalhes? O grande destaque fica por conta das versões Track e Robust do Polo, que agora têm o IPI zerado. Isso significa que, se você estava pensando em pegar um, essa é a hora! Mas para os outros modelos, como Virtus, Saveiro, T-Cross e Nivus, o cenário é um pouco diferente. Eles não atingem todos os requisitos do programa, mas ainda assim, ganharão uma redução progressiva do IPI.

Promoções Imperdíveis da Volkswagen

E olha que tem promoção rolando! A Volkswagen está apostando em preços ainda mais baixos, além de oferecer condições de financiamento do tipo taxa zero. Por exemplo, o Polo Track, que antes custava R$ 95.790, agora sai por R$ 87.845. Um baita desconto de R$ 7.945!

Vindo com um monte de itens de série, como quatro airbags, controle de estabilidade e ar-condicionado, o Polo Track é uma ótima escolha. E se você gosta de ter um motor que responde bem, saiba que ele vem com o motor 1.0 MPI flex, oferecendo até 84 cv de potência.

Saveiro: Preço Cortado e Funcionalidade

Agora, se você é do time que gosta de picapes, a Saveiro chamou atenção pela sua redução de R$ 20.803 no preço. A versão Robust Cabine Simples agora custa R$ 88.687, uma oportunidade para quem precisa de um utilitário prático e com bom custo-benefício. A saveiro conta com direção hidráulica, ar-condicionado e rodas de aço, tudo prontinho para o dia a dia.

Ah, e não se esqueça! A Saveiro ainda carrega um motor 1.6 de boa performance, com até 116 cv dependendo do combustível utilizado.

Virtus Highline e SUVs com Descontos

Mudando de modelo, o Virtus Highline também teve uma bela queda de preço, de R$ 155.490 para R$ 144.080. Esse é o sedã que oferece conforto e tecnologia, com ar-condicionado digital, rodas de 17” e até um assistente atuando nos estacionamentos.

Para os fãs de SUVs, o T-Cross e o Nivus também estão com preços mais convidativos. O T-Cross teve uma redução de R$ 10.136, enquanto o Nivus caiu impressionantes R$ 16.800, com um preço final de R$ 146.490. Ambos estão equipados com o motor 1.0 turbo TSI, que entrega desempenho and super econômico.

O Que Esperar do Novo Tera?

Agora, uma pequena pausa para o recém-lançado Tera. Por enquanto, ele não traz nenhuma oferta especial, e os preços variam entre R$ 103.990 a R$ 139.990, dependendo da versão. Apesar de não ter descontos, vale a pena ficar de olho nas novidades que podem vir por aí.

Então, se você está de olho em um carro novo, as promoções da Volkswagen podem ser um ótimo ponto de partida. Aproveite as condições e prepare-se para rodar por aí com mais conforto e economia!