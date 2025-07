Volkswagen retoma vendas do Polo turbo manual com IPI zero

Em meio ao burburinho do programa Carro Sustentável do Governo Federal, a Volkswagen resolveu dar um passo à frente e já lançou uma super promoção. Os carros que não se encaixam no programa ganharão descontos dobrados com base na tabela de redução progressiva divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). E tem mais: esses modelos estão sendo oferecidos com financiamento a taxa zero. Uma boa oportunidade para quem está de olho em um novo carro.

Três versões do Polo, da Volkswagen, se encaixam no programa Carro Sustentável. A versão Track, por exemplo, passou de R$ 95.790 para R$ 87.845. E a versão Robust deve seguir a mesma linha de redução. Também temos uma novidade curiosa: o Polo TSI manual, que havia sido retirado de linha com a chegada da linha 2026, está de volta! E o motivo? Ele se encaixa nos critérios do programa e tem IPI zerado. O que falta saber agora é o novo preço, já que a VW ainda não divulgou essa informação.

O VW Polo TSI Manual

Pelo que temos até agora, o novo Polo TSI manual virá equipado com o motor 1.0 170 TSI, que entrega até 116 cv, e aquele câmbio manual de 5 marchas que tem seu charme. A expectativa é que ele mantenha os equipamentos que trazia antes de sair de linha. Lembrando que ele oferecia aquelas funcionalidades essenciais no dia a dia, como ar-condicionado, direção elétrica e controles de estabilidade e tração.

Além disso, quem é apaixonado por tecnologia vai curtir saber que ele tinha sensor de estacionamento traseiro, sistema de multimídia com Android Auto e Apple CarPlay (tem quem não viva sem, né?), vidros elétricos nas quatro portas, espelhos laterais com ajuste elétrico e, para fechar com chave de ouro, um painel digital de 8".

Nos testes anteriores, quando a versão ainda estava disponível, o Polo TSI manual ia de 0 a 100 km/h em 10,7 segundos. Seus números de consumo também não eram nada mal: 9,2 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada ao abastecer com etanol. Para um carro que pesava 1.146 kg, esses números são bem interessantes. Afinal, quem não gosta de fazer uma viagem sem se preocupar em parar toda hora para abastecer?