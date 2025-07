Fiat Strada e VW Saveiro lideram vendas de picapes em junho

Em junho, o mercado de picapes no Brasil continuou a crescer, seguindo a tendência do mês anterior. Segundo dados da Fenabrave, foram emplacadas 37.098 picapes, um aumento de quase 10% comparado ao mesmo mês de 2024, que teve 33.808 unidades. Se a comparação for feita com maio, que teve 40.175 unidades devido a mais dias úteis, a queda foi de cerca de 8%.

As campeãs de vendas entre as picapes pequenas foram as queridinhas do povo: a Fiat Strada, que ficou em segundo lugar no mercado geral, emplacou incríveis 11.474 unidades e cresceu quase 52% em relação ao ano passado. A VW Saveiro, mantendo um desempenho consistente, vendeu 4.849 unidades, também com um crescimento notável de 52,4%. Juntas, essas picapes representaram 44% de todas as vendas do segmento.

### Desempenho das Picapes Intermediárias

O destaque entre as picapes intermediárias vai para a Fiat Toro, que liderou com 3.414 unidades, apesar de ser seu desempenho mais fraco desde fevereiro do ano passado. A Ram Rampage, com 2.000 unidades, se firmou como a vice-líder pela quinta vez consecutiva. A Ford Maverick, embora esteja na última posição, teve um crescimento impressionante de mais de 60% após a chegada da linha reestilizada às concessionárias.

### Comparativo das Picapes Pequenas

Na lista das picapes pequenas, a Fiat Strada escreveu seu nome na história com 62.702 unidades emplacadas no ano. A Saveiro, com 29.147 unidades, continua a ser uma favorita nas estradas brasileiras. Essa popularidade é resultado do design prático e da eficiência que esses modelos oferecem, ideais tanto para o dia a dia quanto para um passeio com a família.

### As Picapes Médias no Mercado

Quando falamos das picapes médias, a Toyota Hilux não decepcionou. Com 4.576 unidades vendidas, ela garantiu a liderança nesse segmento, mantendo-se como um símbolo de durabilidade e confiabilidade. A Ford Ranger, que emplacou 2.961 unidades, está sempre na disputa, enquanto a Chevrolet S10 e a Mitsubishi Triton também mostraram um bom desempenho.

### O Segmento das Picapes Grandes

Em relação às picapes grandes, a Ram voltou a dominar. A 3500 emplacou 103 unidades e a 1500, 93. A Ford F-150, mesmo em um cenário desafiador, conseguiu registrar crescimento em suas vendas, um alívio em meio a concorrência feroz.

É interessante notar como cada modelo tem seu jeitinho especial de conquistar os motoristas. Muita gente que dirige em estrada já sabe como o conforto de uma picape pode facilitar a vida, desde transportar equipamentos até levar a galera para um churrasco no fim de semana. O mercado está vibrante, e as montadoras parecem estar sempre atentas às necessidades dos consumidores.

Por isso, fica difícil não se apaixonar por essas máquinas que, além de funcionais, têm estilo e personalidade nas estradas do Brasil.