Chevrolet Onix 2026: as principais mudanças em relação ao antigo

O Chevrolet Onix, um dos favoritos nas ruas brasileiras, passou por uma reestilização que promete agradar tanto os fãs quanto quem ainda não o conhece. Desde 2019, o modelo não recebia um aspecto novo e agora ele chega com mudanças bacanas no visual e nos equipamentos.

Um dos pontos que saltam aos olhos é a frente remodelada. Os faróis ficaram mais afiados, dando um ar esportivo e moderno. Para quem ama dirigir à noite, a nova iluminação garante uma visibilidade melhor em avenidas mal iluminadas. Além disso, o design da grade frontal também sofreu alterações, agora com um visual mais robusto e imponente. A traseira também recebeu sua dose de charme, com novas lanternas que se destacam à noite.

Por dentro, a atualização trouxe uma série de equipamentos que facilitam a vida do consumidor. O painel ganhou um toque mais contemporâneo e a disposição dos comandos está mais intuitiva. Quem já passou um tempo em um trânsito pesado sabe como é crucial ter tudo à mão para evitar distrações. O novo Onix conta com um sistema de infotainment que integra perfeitamente smartphones, tornando as viagens mais interativas e divertidas.

Em termos de motorização, o Onix mantém as opções que já conquistaram o público, mas agora com melhorias na eficiência de combustível. Para quem adora aquele passeio no final de semana ou as viagens mais longas, isso significa menos paradas no posto. Uma boa calibragem dos pneus e um câmbio que responde bem fazem toda a diferença na hora de economizar na estrada.

Outra novidade é o pacote de segurança ampliado, que inclui tecnologias assistivas que ajudam na direção. Por exemplo, o sistema de alerta de colisão é uma mão na roda em situações complicadas, oferecendo um suporte extra nos momentos mais críticos. A verdade é que, mesmo para quem dirige há anos, esses recursos podem fazer a diferença em situações inesperadas.

Com tantas atualizações, o Chevrolet Onix 2026 brilha como uma opção atraente no mercado. O hatch traz um mix de inovação e praticidade, garantindo que a experiência ao volante seja cada vez mais prazerosa.