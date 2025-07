Recebeu esse SMS? Seu banco pode estar em risco.

Nos últimos anos, os golpes por meio de mensagens de texto têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil. Uma das fraudes mais preocupantes em 2025 é o envio de SMS falsos de transação negada, frequentemente atribuídos ao banco Santander. Essa tática explora a urgência das pessoas, levando-as a compartilhar informações pessoais sem perceberem o risco envolvido.

Quando alguém recebe uma mensagem inesperada informando que uma transação bancária foi recusada, a tendência é agir rapidamente. Os golpistas têm utilizado esse comportamento ao simular notificações que parecem legítimas e ao direcionar as vítimas para links prejudiciais. Por isso, é fundamental que os clientes estejam atentos e conheçam as armadilhas usadas por criminosos digitais.

Como funciona o golpe do SMS falso de transação negada?

O funcionamento do golpe é simples, mas eficaz. Os criminosos enviam um SMS imitando um alerta do Santander, informando que uma transação foi negada. Geralmente, a mensagem contém um link, solicitando que a vítima clique para "verificar" ou "autorizar" a movimentação suspeita. O endereço do link pode parecer o site oficial do banco, mas redireciona para uma página falsa criada para roubar dados pessoais e bancários.

Frequentemente, essas mensagens pedem informações críticas, como número da conta, agência, CPF e até senhas. Com essas informações, os golpistas podem acessar a conta da vítima ou realizar outras fraudes, como transferências não autorizadas.

Principais sinais de um SMS falso

É importante saber identificar os sinais de um SMS fraudulento. Alguns indícios comuns incluem:

Links suspeitos: Mensagens com links encurtados ou que não parecem pertencer à instituição financeira.

Erros de português: Muitos textos ainda contêm falhas gramaticais ou ortográficas.

Solicitações de dados sensíveis: O Santander nunca pede senhas ou códigos pessoais por SMS.

Urgência: O texto geralmente tenta pressionar a vítima, afirmando que a conta será bloqueada se não agir rapidamente.

O texto geralmente tenta pressionar a vítima, afirmando que a conta será bloqueada se não agir rapidamente. Códigos de confirmação: Alguns golpes solicitam que se confirme um código enviado ao celular, o que pode abrir acesso ao aplicativo bancário.

O que fazer ao receber um SMS suspeito?

Se você receber uma mensagem que parece estranha, siga estas recomendações:

Não clique em links enviados por SMS ou outros aplicativos. Não forneça informações pessoais ou bancárias em resposta a essas mensagens. Entre em contato diretamente com a central de atendimento do Santander pelos canais oficiais do banco se tiver dúvidas. Denuncie o SMS falso à instituição financeira para ajudar a alertar outros clientes. Apague a mensagem suspeita do seu celular para evitar acessos acidentais no futuro.

O Santander alerta que não solicita atualização de cadastro ou confirmação de operações via SMS com links e nunca pede senhas fora do aplicativo ou site oficial.

Como se proteger e manter seus dados seguros?

A segurança digital é uma preocupação crescente em 2025, especialmente devido à sofisticação dos golpes virtuais. Para proteger suas informações e adotar hábitos saudáveis na internet, considere as seguintes dicas:

Ative notificações de movimentação na conta apenas pelos canais oficiais do banco.

Instale aplicativos somente através das lojas oficiais do sistema operacional do seu dispositivo.

Desconfie de contatos que solicitem informações pessoais, independentemente do motivo.

Utilize a autenticação em dois fatores sempre que possível.

Mantenha seu antivírus atualizado no celular para ajudar a identificar links e aplicativos prejudiciais.

no celular para ajudar a identificar links e aplicativos prejudiciais. Evite compartilhar imagens de cartões ou dados bancários em redes sociais ou outros aplicativos.

Estar informado sobre as táticas utilizadas por criminosos digitais é essencial para garantir uma rotina financeira segura. O conhecimento sobre essas práticas aumenta a capacidade de reconhecer fraudes e permite uma resposta rápida e eficaz a tentativas de golpe.