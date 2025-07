Caminhão interdita BR-376 no Paraná após acidente

Um acidente de caminhão interrompeu o tráfego na BR-376, no quilômetro 420, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. O incidente ocorreu na noite desta quarta-feira e resultou em uma pessoa gravemente ferida.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista no sentido norte, que vai de Ponta Grossa a Maringá, está totalmente bloqueada. No sentido sul, o tráfego está sendo desviado para o acostamento, pois a faixa da esquerda permanece interditada.

Até o momento, não há previsão para a liberação das faixas. Equipes da PRF estão no local realizando o atendimento da ocorrência e sinalizando a via para garantir a segurança dos motoristas.

Além do acidente na BR-376, outra rodovia que merece atenção dos motoristas é a BR-277, onde também há um bloqueio. No quilômetro 43, em Morretes, no litoral paranaense, a faixa da direita está interditada no sentido Curitiba para Paranaguá, devido a serviços de manutenção na encosta. A PRF informou que essa intervenção deve durar até o dia 14 de julho, o que exige cautela redobrada dos condutores, principalmente em horários de pico.

Motoristas que transitam por essas regiões devem estar atentos e planejar suas rotas, levando em consideração as interdições.